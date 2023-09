Mito ou verdade: condicionador pode danificar os fios?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quando se trata de cuidar dos cabelos, surgem logo dúvidas sobre o uso adequado de produtos capilares, um deles é o condicionador. Será que ao invés de hidratar, o produto pode levar ao ressecamento e queimar a fibra capilar?

Função do condicionador

O condicionador é elaborado com vários ativos de tratamentos, entre eles vitamina, queratina e proteína, e tem o objetivo de estabilizar o PH do cabelo após a lavagem com o xampu, mantendo a hidratação por mais tempo.

Mas o problema pode ocorrer na hora da lavagem. Primeiro, a maneira correta é aplicar o condicionador após o xampu, passando do meio às pontas, para selar as cutículas e facilitar o processo de pentear. Deixe agir por alguns minutos (de acordo com o tempo descrito na embalagem) e desembaraçar com o auxílio dos dedos ou de um pente largo.

Não aplique na raiz, pois ele pode entupir os folículos capilares, prejudicando o crescimento e podendo até causar dermatite seborreica.

Alerta para o enxágue do condicionador

Se na embalagem do produto estiver escrito para enxaguar o cabelo, lave completamente. Mas, Cintra, posso deixar um pouquinho nos fios para ficar mais fácil de desembaraçar? Infelizmente, não. Isso pode ser prejudicial, pois o produto não foi formulado para ficar nos fios e pode causar ressecamento e até mesmo queimar a fibra capilar.

Depois do condicionador

Para desembaraçar sempre aconselho o uso de um leave-in, um creme formulado especificamente para ser deixado nos cabelos. Basta aplicar nos fios e pentear ou amassar. Dessa forma, você garante madeixas mais saudáveis e couro cabeludo protegido.

No vídeo, abaixo, explico mais sobre como o condicionador pode ressecar os fios. Confira