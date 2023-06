Loiro mel, over brunette e mais: cores de cabelo para apostar no inverno

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Estamos oficialmente no inverno e se você também ama dar uma repaginada no visual para se adequar às tendências, tenho novidades.

Nesta estação é bastante comum que as pessoas busquem por cores mais fechadas e intensas para os cabelos, essa realmente é uma ideia interessante, uma vez que geralmente damos mais atenção aos looks e acessórios escuros, diferente da primavera/verão, em que usamos cores e estampas mais vivas e coloridas.

Mas é possível renovar o visual com outras nuances. Pensando nisso, elaborei uma lista das cores que estão em alta. Vem ver:

Essa é uma ótima alternativa para quem já é loira e quer dar uma aquecida nos fios. Se você não é loira, o processo vai demandar descoloração e reposição do pigmento para chegar a essa nuance. Lembrando que esse tipo de processo requer cuidados especiais para evitar o ressecamento e até mesmo a quebra. Saiba o que você pode fazer para ter o loiro dos sonhos.

As mechas com baixo contraste e em um tom amadeirado são perfeitas para quem quer dar um up no visual, mas sem investir em uma grande mudança. Elas ainda podem demandar menos frequência de retoque, uma vez que são feitas no comprimento e com uma distância considerável da raiz, mesmo que o cabelo cresça o visual ainda continua bonito.

Ruivos monocromáticos ou com algumas nuances são a cara da estação. O cabeleireiro vai estudar a cor da sua pele para o resultado ficar harmônico, uma vez que essa tonalidade errada pode deixar a pessoa com o rosto pálido.

Cabelo natural

Sim, ele mesmo. Os tons mais fechados, principalmente os castanhos e pretos são a cara do inverno. Então, se você está cansada de colorir os fios e deseja mantê-los na cor original, recomendo apenas que invista em tratamentos que proporcionem mais brilho, para que eles fiquem bonitos e reluzentes. Para fazer isso, aposte em óleos de macadâmia e rícino e argan, que ainda nutrem, protegem e promovem a maciez.

Veja no vídeo abaixo mais dicas sobre as cores do inverno: