Ghost Layers: já ouviu falar nesse corte de cabelo?

Você quer mais movimento e volume? Ou está pensando em renovar as madeixas? Que tal investir no Ghost Layers? Em tradução para o português, as “camadas fantasmas” são uma técnica de corte que envolve a criação de camadas mais sutis ou invisíveis.

O especialista usa ângulos suaves e em diferentes comprimentos para garantir que essas camadas se harmonizem com o restante do cabelo, criando um desenho, cheio de naturalidade. Outro ponto interessante é que essa técnica confere mais volume – ponto para as texturas mais lisas.

Corte imita ondulado natural

Isso mesmo, se você tem uma textura mais lisa ou ondulada e sem definição, vale investir na técnica, já que é possível ganhar ondas mais discretas e, consequentemente, mais movimento no comprimento.

Como finalizar o corte Ghost Layers

Você pode brincar com o seu cabelo. Deixar secar naturalmente, usando o CC Cream ou ativador de cachos. Ou ainda apostar nas ferramentas de calor para ganhar um look mais liso com movimento ou ondulado definido. Lembre-se de aplicar um protetor térmico.

Nesse vídeo, ensino como fazer escova em casa:

Famosas que apostam em Ghost Layers

A cantora Jennifer Lopez aderiu ao “Ghost Layers”. Perceba que as madeixas ganham sensação de movimento e volume.

Gisele Bündchen também apostou nas “camadas fantasmas”, as madeixas longas da modelo estavam com aspecto de leveza, movimento e naturalidade.

E, por fim, vale lembrar que a técnica pode ser adaptada para diferentes texturas, como fez a atriz Carolina Dieckmann, que tem um corte na altura dos ombros e com camadas.