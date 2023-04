Existe uma forma correta para secar os cabelos cacheados?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quem tem cabelo cacheado, sabe bem que leva tempo e dá um certo trabalho secá-los sem causar danos à definição, não é mesmo? Há quem acredite que os cachos só podem ser secos naturalmente, mas não é bem por aí, existem algumas outras formas de isso acontecer e manter as curvas das madeixas intactas. Quer saber como? Confira a seguir.

Etapa 1 – Preparação dos fios

De nada adianta lavar os cabelos de qualquer jeito, ou só molhá-los e querer que eles fiquem divinos sem nenhum esforço. O ideal é sempre lavar/molhar os fios, aplicar um creme com ação ativadora de cachos, pois geralmente este produto é rico em elastina, que garante uma maior definição.

Mas não para por aí, a ferramenta que você usa para desembaraçar os fios também tem impacto na forma que eles tomarão posteriormente. Portanto, vale apostar em um pente de dentes largos, escova raquete ou escova polvo, pois essas são as opções mais adequadas para este tipo de textura.

Etapa 2 – Modelando os cachos

Nessa etapa é possível testar diferentes técnicas, como, por exemplo, o “dedoliss”, amassar os fios ou apenas penteá-los com a escova e deixá-los assumir sua forma natural. Você é quem decidirá qual delas te agrada mais, porém, eu acho válido que você teste todas mais de uma vez, só assim terá certeza da sua escolha.

Etapa 3 – Secando os fios

Como dito anteriormente, dá para secar os cabelos usando mais de uma técnica, mas eu sei que você quer saber quais delas são as melhores para garantir um visual incrível. Devo dizer que o difusor e o uso de um tecido de algodão para amassar/enrolar os fios, são as minhas favoritas.

Para usar o difusor, você deve colocar os cachos dentro da cúpula e pressioná-la delicadamente contra o couro cabeludo, usando o ar morno ou frio do secador. Permaneça assim até sentir que o comprimento secou completamente.

Já o tecido de algodão (camiseta ou toalha) deve ser usado para amassar as madeixas e assim absorver o máximo de água contido nelas. Outra alternativa é envolver os cabelos em um tecido, (faixa de roupão ou até mesmo uma toalha enrolada), dormir assim e soltá-los no dia seguinte.

Então, antes de dormir, coloque o tecido sobre a cabeça como se fosse um arco, em seguida enrole mecha por mecha no rolo de tecido e prenda as pontas com um elástico, de preferência aqueles que são forrados com cetim/seda. No dia seguinte é só remover o tecido e finalizar com um óleo reparador.

Confira o passo a passo abaixo:

Etapa 4 – Finalização

Agora que você concluiu as demais etapas, é a hora de aplicar um óleo reparador nas pontas para deixá-las com um aspecto mais bonito. Esse passo também pode ser utilizado para soltar os cachos, basta aplicar o óleo na mão e soltar os cabelos com os dedos.

Está proibido ficar passando a mão nos cabelos, molhados e secos, pois além de deixá-los oleosos e cheios de frizz, esse hábito também dificulta a fixação dos cachos.

Nesse Vídeo eu listo 5 erros que podem prejudicar os cabelos cacheados e crespos, assista o vídeo para evitar cometê-los: