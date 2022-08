É possível acabar com as pontas duplas sem precisar cortar?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Uma dúvida muito frequente entre as mulheres: Cintra, é possível eliminar as pontas duplas sem ter que cortaros cabelos?

E a resposta é: depende. O primeiro passo é diagnosticar se você realmente tem pontas duplas, cabelos desfiados ou irregulares (quando as pontas são desconectadas propositalmente).

A ponta dupla é um fio de cabelo que tem a ponta repartida ao meio, formando um “y” de cabeça para baixo. Pode ser causada por diferentes fatores, como a quebra, falta de hidratação, uso excessivo de fontes de calor (secador, chapinha e afins), o corte químico em decorrência de alisamentos e colorações, e a falta de corte.

Solução temporária: reparador de ponta

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

São óleos que ajudam a selar as pontinhas, melhorando o aspecto de “y”. Escolha uma fórmula com macadâmia e argan que, além de ajudar com esse probleminha, confere maciez e brilho, deixando as madeixas mais exuberantes, como as da atriz Giovanna Antonelli.

Teste um corte bordado

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Alves (@julianaalvesiam)

Se você quer ter um cabelo comprido e livre de pontas duplas, como os da atriz Juliana Alves, o corte bordado pode te ajudar. É uma técnica que visa a remoção das pontas duplas sem tirar o comprimento, pois ele é feito apenas nos fios que foram danificados. Perfeita para quem não abre mão das madeixas longas. Peça para o seu cabeleireiro avaliar se funciona para o seu caso.

Renda-se a vitamina T (tesoura)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Brunet 🧿 (@luizabrunetoficial)

Apesar de ser evitável, as pontas duplas podem aparecer, e se o seu cabelo estiver muito danificado, somente um corte pode solucionar esse problema. O ideal é fazê-lo a cada quatro meses, inclusive para manter o estilo e garantir o caimento dos fios. Além disso, ele ajuda a amenizar o aspecto de pontas ralas, deixando o comprimento mais preenchido e bonito, como os da atriz Luiza Brunet.

Como posso evitá-las?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Para conquistar o visual saudável e livre de pontas duplas da atriz Camila Pitanga, evite expor a sua picumã a temperaturas altas, como água quente, sol, secador, chapinha e babyliss. Use sempre um CC Cream com proteção térmica e filtro solar; capriche no cronograma capilar; e tenha cuidado na hora de pentear e prender os fios, para não arrebentá-los.

Nesse vídeo ensino como manter a hidratação dos cabelos em casa: