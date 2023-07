8 dicas para cuidar dos cabelos no inverno

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você está pensando se precisa mesmo adotar algumas medidas para cuidar dos seus cabelos no inverno, certo? E precisa. O clima mais frio e seco impacta o brilho da fibra capilar, pode estimular o frizz e ainda levar à queda. Confira as dicas que trago para você manter a saúde dos fios.

1) Hidrate regularmente

O cabelo pode ficar mais propenso à quebra durante o inverno pela falta de umidade. Use máscaras capilares uma vez por semana em casa, e faça hidratações no salão a cada 15 dias ou um mês. Neste vídeo, trago uma dica de hidratação poderosa:

2) Lave bem os cabelos

Eu sei que já falamos sobre a água quente estragar os fios e ainda causar descamação e/ou oleosidade no couro cabeludo, levando ainda ao surgimento da caspa, seborreia e outros tipos de queda. Mas você precisa lavar para evitar o acúmulo de sujeira, que também agride o couro cabeludo. Certifique-se de espalhar bem o shampoo em movimentos suaves e circulares para estimular a circulação e limpar bem.

3) Use toalhas de microfibra para retirar o excesso de água

Mas nada de esfregar. O truque é “amassar” delicadamente os fios contra o pano. Outra dica bem legal é investir em toalha de papel depois que você aplicar um CC cream ou o creme para ativar os cachos. Isso ajuda a remover a água, mas não retira o produto do cabelo. Em tempo: ambos evitam a quebra e ainda minimizam o frizz.

4) Evite excessos de calor

O uso excessivo de ferramentas de calor, como secadores, chapinhas e modeladores de cabelo, pois eles podem causar danos e ressecamento. Se precisar usar, aplique um CC Cream com proteção térmica.

5) Invista nos finalizadores

Anote aí: óleo de reparação para as pontas e spray de brilho para o comprimento vão ajudar e muito, tanto na proteção quanto na manutenção de beleza dos seus fios. Aliás, é importante levar na bolsa para aplicar durante o dia.

6) Menos frizz com pomada de finalização

Aquele produto do tipo seco, em pó, não estimula a caspa e pode ser aplicado no couro cabeludo. É uma ótima dica para essa estação, uma vez que não resseca e pode conferir volume às madeixas.

7) Cremes noturnos

Eles funcionam e dão um plus naquela hidratação semanal. Invista nos produtos com óleo de macadâmia e de rícino, que chegam até a prevenir e combater as pontas duplas.

8) Proteção UV

Ela também deve ser garantida nesta estação, já que os raios solares, em excesso, além de danificar, podem alterar a cor. Neste artigo, conto mais sobre isso.