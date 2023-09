Deborah Secco muda o visual para ‘Elas por Elas’. Inspire-se

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Deborah Secco, no ar em Elas por Elas (Globo), é reconhecida não apenas por seu talento, mas também por suas descobertas quando se trata de estilo de cabelo. Ela é uma verdadeira camaleoa – já aderiu ao curto, castanho, ruivo, platinado, chanel/bob, longo e ondulado – e recentemente surpreendeu seus fãs com um corte na altura dos ombros. Vem comigo explorar todos os detalhes sobre o novo visual da atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Continua após a publicidade

Há um bom tempo, Deborah aderiu aos fios castanhos e agora apresenta tonalidade mais clara, com nuances em mel e dourado, principalmente do meio para as pontas. E o corte repicado ganhou pontas desfiadas e uma franja mais longa. O estilo combina com diversas texturas, ao mesmo tempo em que transmite modernidade. Já as franjas longas são ótimas para dar movimento e leveza na frente, pois criam conexão com os repicados.

Cuidados com os cabelos lisos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Cabelos lisos, iguais aos da atriz, podem sofrer com alguns problemas, como a oleosidade excessiva, o embaraçamento e a falta de volume. Por isso, produtos cremosos e com fórmulas hidratantes devem ser evitados no topo, na região próxima do couro cabeludo.

No vídeo, abaixo, explico mais sobre cabelos oleosos e o que fazer:

Para a falta de volume, o truque é investir no pó modelador na raiz. Basta aplicar o produto e pentear. Vá adicionando aos poucos até dar o efeito que deseja.

Continua após a publicidade

Pontas embaraçadas? Pode ser falta de hidratação, por isso, vale complementar seu hair care com máscaras, tratamentos no salão e óleo de reparação. Me responda: qual foi a última vez que você aparou as pontas? Cabelo que fica embaraçando muito é sinal de pontas duplas e ressecadas – as camadas externas do fio tendem a se abrir e causam entrelaçamento – por isso, vale visitar o seu cabeleireiro.

Finalização do corte de Deborah Secco

É possível usar os fios lisos, deixando secar naturalmente ou apostar na chapinha. Use CC Cream com proteção térmica antes das ferramentas de calor. Também vale ondular, afinal, é bom mudar quando queremos. Use o babyliss ou a chapinha – sim, é possível e nesta matéria explico como.