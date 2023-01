Cortes de cabelo 2023: confira as trends que vão bombar este ano

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Ano novo, madeixas novas. Se você quer começar 2023 com as energias renovadas, que tal dar uma chance para um novo corte de cabelo? Um pequeno ajuste, ou até mesmo uma repaginada pode te deixar mais bonita e sofisticada. Pensando nisso, listei quatro estilos que vão bombar; vem ver.

Corte repicado em camadas

Ele é perfeito para quem deseja harmonizar o volume dos cabelos, pois o estilo possibilita a redistribuição dos fios por todo o comprimento e, além disso, também pode ser adaptado para diferentes texturas, desde os lisos até os cacheados, como os da atriz Juliana Paes. Mas atenção com a altura do início das camadas, que deve ficar entre a linha da mandíbula e o pescoço, para não da a impressão de fios quebrados, assim como a distância entre essas camadas, se forem muito grandes também pode surtir esse efeito.

Bob hair

Quem ama um visual clássico, mas sem ser careta, pode se beneficiar de um Chanel com a base reta. O interessante é que você pode brincar com as finalizações, como faz a cantora Sandy, que usa os fios lisos para quando quer passar uma imagem mais alinhada e em determinados momentos investe em ondas, para deixar o look mais despojado. Para não errar a mão e adaptar os cabelos de acordo com as suas características naturais, consulte um profissional visagista. Nesse link explico como a técnica funciona.

Curtain Bangs

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

Se você está considerando fazer alguma mudança, mas não quer alterar o comprimento dos fios, que tal apostar em uma franja cortininha? A curtain bangs é caracterizada por mechas repicadas na diagonal, que distribuem o volume na lateral e deixam o visual com mais movimento. Ela pode ser feita em diferentes texturas de cabelo e finalizada de várias maneiras, desde natural ou escovada, como no caso da cantora Claudia Leitte.

Pixie

Agora, se você decidiu radicalizar o visual em 2023, vai de pixie! O corte é perfeito para realçar o rosto, pescoço e colo, destacando a sua beleza. Existem algumas variações do estilo, desde o mais curtinho, com ou sem franja e também o modelo com mechas mais alongadas, como os da influenciadora Eliziane Berberian. Apesar de parecer um corte simples, ele também exige cuidados, como um cronograma capilar e a manutenção, que deve ser feita mensalmente, pois o crescimento interfere totalmente no caimento do cabelo. Então reserve um tempinho na sua agenda para voltar ao salão, pelo menos, a cada 40 dias.

Nesse vídeo trago dicas de como escolher o corte ideal para você: