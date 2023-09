Cherry Cola Hair: já ouviu falar dessa coloração?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A onda de inovações capilares não para de surpreender, e desta vez é o Cherry Cola Hair que rouba os holofotes no hemisfério norte, com a coloração de base bordô escura (referência aos refrigerantes “cola”) e reflexos em tom cereja, criando um efeito impactante, como você vê na foto da cantora Cardi B.

Cuidados antes de apostar

O Cherry Cola Hair é uma tonalidade que exige muitos cuidados antes do processo químico, já que a descoloração e a coloração são inevitáveis para chegar a esse visual. Portanto, os fios precisam estar muito bem cuidados, com hidratações feitas em casa e, principalmente, no salão, para prevenir a quebra, o ressecado, as pontas duplas e o frizz.

A descoloração pode remover os nutrientes do fio, por isso, produtos do tipo plex podem ser usados para proteger as madeixas desse processo químico, repondo nutrientes e possibilitando uma transformação mais saudável.

Nesse vídeo conto qual química danifica mais os cabelos:

Vale a pena aderir ao Cherry Cola Hair?

A resposta é: depende. São várias perguntas que faço para as minhas clientes antes da mudança de visual: com o que você trabalha, como quer ser vista e por aí vai. O visual da Cardi B pode não combinar com todo mundo, afinal, ela é uma celebridade, precisa estar em evidência e lançar tendências. Faz parte desse cenário e está tudo bem.

Mas nesses 30 anos de carreira que tenho como cabeleireiro, visagista, palestrante e empreendedor, posso afirmar que a brasileira não é muito chegada nessas cores fantasia. Ela gosta mais de tons que vão para o morena iluminada, dourados e platinados. Claro que o Cherry Cola pode chegar por aqui, mas não como você vê na imagem, ele pode aparecer em nuances bem suaves do bordô ou do cereja.