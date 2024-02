Carnaval: dicas para os cuidados com os cabelos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O Carnaval está chegando, e a preocupação com o visual ganha destaque entre os foliões que desejam arrasar nos bloquinhos e festas. Para manter o cabelo bonito durante toda a folia, trouxe algumas dicas.

Acessórios de cabelo são a chave para o Carnaval

Tiaras e grampos são ótimos aliados para dar um toque charmoso aos penteados. Basta modelar os cabelos conforme sua preferência ou até mesmo usar a textura natural e incorporar esses acessórios para um visual mais estiloso e descontraído, como fez a atriz Giovana Cordeiro.

Quanto mais brilho, melhor

O glitter é um acessório considerado obrigatório no figurino de Carnaval, porém o excesso pode causar danos. Para uma opção mais segura, recomendo utilizar brilho biodegradável e sem parabenos, pois é menos tóxico, não prejudica o meio ambiente, é mais fácil de remover, além de evitar alergias.

Aliás, uma dica para remover o glitter é lavar bem o couro cabeludo, fazendo uma massagem em movimentos circulares com as pontas dos dedos. Enxágue e se for necessário, passe novamente o shampoo e repita o gestual.

Como segurar as presilhas?

Em cabelos finos e lisos, para evitar que ela deslize, é recomendável usar dois grampos entre as garrinhas, posicionando-os em direções opostas para criar um cruzamento que dificulte a queda.

Dependendo do peso da presilha/acessório, pode ser necessário adicionar mais grampos para garantir a fixação adequada.

Atenção ao uso do elástico

Seja para um coque, rabo de cavalo ou semipreso, como fez a atriz Giovanna Lancellotti, você não deve usar elásticos de “dinheiro”. Eles quebram os fios. Por isso, opte por aqueles de silicone ou encapados.

Gel e spray fixador

Indicado para finalizar o penteado e garantir que os acessórios permaneçam no lugar, mesmo em meio à agitação das festas, como apostou a cantora Lexa. O spray fixador se mostra um produto importante para se ter na prateleira.

O gel também pode ser usado para fixação e ainda para minimizar o frizz ou aqueles fiozinhos mais rebeldes.

Só cuidado com o excesso, pois pode deixar as madeixas oleosas. No vídeo, abaixo, explico como evitar essa condição

