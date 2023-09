Cabelos cacheados: por que eles demoram tanto para crescer?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

As cacheadas reclamam que os fios demoram para crescer. Você também sente isso? Pode ser apenas impressão, já que os cabelos precisam fazer voltinhas para formar os cachos. E pode ser verdade também, uma vez que vários fatores influenciam nessa questão. Abaixo, trouxe os principais problemas e dicas práticas para fazer com que seus fios despontem mais rápido – e de forma natural.

Alimentação x crescimento dos cabelos

É fundamental fazer refeições equilibradas para auxiliar no crescimento das madeixas, com a ingestão de fontes de vitaminas A, C, D e E, além de nutrientes como zinco e ferro – estes presentes em carnes, peixes e ovos. Vale até mesmo fazer uma dosagem para ver se esses elementos estão equilibrados e o quanto você precisa repor.

Hidratação dos cabelos cacheados

Invista em máscaras ricas em vitaminas, óleos e queratina, uma vez por semana, em casa. Vale ainda hidratar uma vez a cada 15 dias ou por mês no salão, para potencializar os resultados e ganhar madeixas lindas, como as da influenciadora Patrícia Ramos. Como se trata de uma textura um pouco mais ressecada, é necessário fazer sempre uma manutenção no salão, com tratamento específico para nutrir, definir e controlar o frizz. Não esqueça também da hidratação de dentro para fora, ou seja, beber bastante água.

Couro cabeludo saudável

O excesso de oleosidade pode ser prejudicial, ocasionando a obstrução dos folículos e, com isso, enfraquecer os fios no momento do crescimento. Por isso, nada de evitar a lavagem. Uma dica, durante a aplicação do xampu, é fazer uma massagem com as pontas dos dedos, em movimentos delicados e circulares, no couro cabeludo. Este estímulo pode melhorar a circulação sanguínea, ajudando na nutrição e pode levar a um crescimento mais rápido das madeixas.

Evite penteados apertados

Há pessoas que apostam em tranças e rabos de cavalo como métodos para fazerem os fios crescerem. Não é verdade. Mas ao puxar os cabelos, pensando apenas nessa questão, você pode, na verdade, provocar uma queda por tração. Se você prende diariamente, tente deixar a raiz mais folgada.

Apare as pontas

Os cabelos crescem cerca de um centímetro por mês, por isso, a cada três ou quatro meses, é essencial ir ao salão para manutenção, removendo as pontas duplas e ressecadas. Até para você ter um comprimento mais encorpado e com uma imagem bonita e saudável, igual aos cachos da atriz Bárbara Reis.

No vídeo, abaixo, ensino como conquistar cachos bonitos e saudáveis: