O cabelo castanho de Anitta está de volta

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Após três anos ostentando uma nuance avermelhada, a cantora Anitta decidiu deixar para trás a marca registrada e retornar ao castanho, que utilizava em seus primeiros anos de carreira.

A transição de tons pode ser um processo delicado, principalmente se os seus cabelos passaram por muitas colorações ao longo do tempo, uma vez que é preciso ter madeixas saudáveis para evitar que os fios quebrem ou fiquem ressecados e com pontas duplas.

É uma escolha radical? Depende. As cantoras estão superacostumadas com as mudanças. Mas para quem nunca mudou ou é loira, pode não se acostumar e até se arrepender ao passar pela química.

Precisa descolorir para voltar ao castanho?

Também depende. Quem é loira, não precisa passar por uma descoloração. Mas se for uma nuance mais fechada, pode ser necessário fazer uma limpeza com descolorante no lavatório para retirar os pigmentos e adicionar o castanho.

Agora, se você tiver um cabelo castanho escuro e intenso, vai precisar descolorir – antes passar pelo teste de mecha, para identificar se suas madeixas estão saudáveis e aptas para o processo.

No caso da cantora, uma coloração pode ter sido o suficiente para cobrir o tom avermelhado que ela vinha ostentando.

Cabelo castanho também precisa de manutenção!

Basta dar uma passada pelo instagram de Anitta para ver que as madeixas estão sempre iluminadas e bem tratadas. Por isso, em casa, invista em uma linha de produtos para cabelos coloridos, inclusive máscara com cor, que, além de vitaminas, minerais e antioxidantes, ajuda na absorção e durabilidade dos pigmentos nos fios. Vale apostar naquelas com ativos de extrato de cacau e óleo de cálamo, que ajudam a nutrir profundamente.

Dicas para prolongar o tom castanho

Fique longe de banhos escaldantes, pois a água quente remove os pigmentos;

Evite exposição exagerada ao sol, uma vez que ele ajuda a desbotar a tonalidade;

Invista em protetor solar capilar quando for se expor ao sol;

Aplique o CC Cream com proteção térmica antes das ferramentas de calor, como secador e chapinha.

No vídeo, abaixo, ensino como manter a cor com saúde e brilho, sem desbotar:

