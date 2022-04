Bronze Hair: coloração que vai dar um up no seu visual neste outono

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quem quiser repaginar as madeixas, os marrons, puxados para o caramelo, estão com tudo. O diferencial do bronze hair, que vem sendo utilizado por muitas famosas, é que você não precisa fazer uma descoloração muito grande nos fios. E essa tendência permite muitas variações, ou seja, você tem um cabelo exclusivo. Listei quatro visuais e tudo que você precisa saber sobre.

Para todas

Ele pode ser feito em grande escala, como no caso da atriz Sheron Menezes, que coloriu praticamente todo o cabelo. Vale lembrar que o processo de descoloração pode deixar os fios mais sensíveis e quebradiços, por isso, invista em tratamentos no lavatório – aqueles chamados Plex – e em hidratação pós-química. O bronze hair também pode ser desenhado em mechas médias e finas. Por isso, falamos que ele é democrático.

Cor ideal

Essa tendência incorpora os tons de castanhos com reflexos em caramelo, dourado e mel, como os da atriz Isis Valverde, que puxam mais para o marrom. Mas pode ter nuances de vermelho. Qualquer que seja o tom escolhido, invista em uma linha para cabelos coloridos. CC Cream com proteção térmica, antes dos aparelhos de calor (babyliss, chapinha e secador) e proteção solar.

Manutenção

Para quem já é adepta da técnica de morena iluminada não será preciso fazer uma mudança tão grande. Um bom tonalizante será capaz de transformar o visual. E mais, o bronze hair não exige tantas manutenções. Basta usar semanalmente uma máscara tonalizante para cabelos caramelos. Então, se você tem uma rotina agitada e não consegue manter uma coloração muito elaborada, essa pode ser uma alternativa prática para dar um “up” no look sem precisar de muitos esforços. Vale procurar por tratamentos à base de colágeno nos salões, que ajudam a deixar os cabelos mais fortes e brilhantes após a descoloração.

Cuidados

Não é porque se trata de um iluminado que você não terá que tirar um tempinho para cuidar da cabeleira. A descoloração, mesmo que leve, causa o ressecamento dos fios, o que dificulta a pigmentação e fixação da cor. Então, se você quer manter o seu cabelo intacto por mais tempo, como os da atriz Shay Mitchell, invista em hidratação e umectação com óleos, como os de macadâmia e argan. Nesse vídeo eu ensino a fazer uma hidratação potente:

