7 truques para finalizar as franjas

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

6 out 2023, 13h15

Por Rodrigo Cintra 6 out 2023, 13h15

Você sabe secar suas franjas? Alcançar a finalização correta pode ser um desafio para muitas. Para ajudá-la nessa missão, selecionei algumas dicas importantes que farão toda a diferença no resultado final.

CC cream na franja: sim ou não?

Se você tem cabelo liso, não passe na franja, aplique só no comprimento e pontas. Agora, se a textura é cacheada ou afro, vale a pena usar para deixar os fios mais controlados – sem contar que o produto tem o poder de hidratar.

Separe a franja

Após aplicar o produto, separe os fios da face do restante do cabelo. Isso permitirá que você se concentre nessa área específica, e consiga ter uma boa finalização.

Madeixas lisas? Não use escova

Exatamente isso o que você leu. Opte por um pente de dentes largos ou, melhor ainda, os dedos, fazendo o movimento de zigue-zague. Isso evitará que a franja fique com aspecto escorrido e artificial.

Outras texturas…

…pedem escovas redondas e largas. O ideal é que o fluxo de ar seja direcionado para o lado direito e depois para o lado esquerdo, sempre girando a escova.

Seque de cima para baixo

Isso evita que os fios sejam danificados. Em cabelos lisos, ao secar, penteie a franja de cima para baixo com os dedos ou o pente. Isso evitará que ela fique volumosa e criará uma aparência suave e bem finalizada.

Grampos e presilhas também ajudam

Se preferir secar naturalmente, divida a franja e prenda com um grampo ou presilha uma parte em cada lateral até a secagem completa. Para conseguir franjas uniformes, recomendo prender quantidades iguais de cabelo em cada lado com grampos na horizontal e esperar secar.

Quem tem franjas laterais deve escolher um dos lados para prender, e aguardar a secagem.

Ar frio

O modo de ar frio ameniza a eletricidade dos cabelos e evita que eles se rebelem. Além do mais, ele sela as cutículas dos fios e dá mais brilho, deixando as madeixas mais bonitas

