6 dicas para cuidar dos cabelos antes, durante e depois do treino

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você prende seus fios antes de malhar? Lava quando sai da academia? Ter alguns cuidados com os cabelos antes, durante e depois do treino pode evitar o frizz, a queda e o ressecamento.

Penteados protetores para usar no treino

São aqueles que, como o nome diz, evitam o contato do comprimento e pontas com o corpo. E podem ser: rabo de cavalo alto, coque e trança.

Os acessórios, como lenço, também ajudam. Você deveria fazer investir nesses penteados, pois o suor faz com que a oleosidade natural não consiga percorrer o caminho até as pontas.

Prenda a franja

Lisa ou cacheada, e transpira muito? Prenda a franja com grampos na lateral ou, dependendo do comprimento dela, junte em um rabo de cavalo no topo da cabeça. Dessa forma, você evita o contato com a testa suada.

Assim que sair da academia, e se não for lavar o cabelo, solte e aplique um pouco de shampoo seco. Depois, basta finalizar usando um secador (lisas) ou um ativador de cachos (cacheadas e crespas).

Transpiração não causa frizz

Isso mesmo. O frizz aparece por outros motivos, por exemplo, quando a pessoa prende o cabelo de forma frequente e muito apertado, deixando marcas e até fios quebrados, quando houve uma queda capilar e eles ainda não têm peso. A alta umidade também faz as madeixas ficarem mais arrepiadas.

Para evitar, sugiro que use uma linha completa (shampoo, condicionador, máscara e leave-in) anti-frizz, que vai dar mais peso e deixar esses cabelinhos mais suaves.

Agora, se você gosta de prender, tente fazer um penteado mais frouxo, para não quebrar/marcar. E, por fim, quando prender, pode usar um pouquinho de pomada para baixar esses fiozinhos.

Lave os cabelos depois de treinar!

Nos dias em que você sair da academia com o couro cabeludo suado, recomendo lavar. É que o suor tem uma concentração de cloreto de sódio e faz com que acumulem resíduos no couro cabeludo, podendo causar obstrução dos folículos, comprometendo o crescimento, levando a irritação e caspa, e até contribuindo para a queda.

Se você fez um exercício mais leve e percebeu que não suou, pode lavar as madeixas em dias alternados. Nesse link tem um vídeo com dicas sobre como lavar os cabelos em casa:

Shampoo a seco pode ser aliado

De vez em quando você pode apostar nesse produto. Ele limpa, tira o aspecto oleoso, perfuma e, em alguns casos, proporciona mais movimento e volume, principalmente quando o cabelo é liso e fino.

Só que ele não pode ser usado diariamente, pois pode deixar os fios ressecados e opacos, já que sua ação é para minimizar a oleosidade.

Hidrate muito

Independentemente se você lava os cabelos diariamente ou não, hidrate. E não estou falando só do uso das máscaras, que você deve aplicar de duas a três vezes por semana em casa. Mas investir em produtos que complementam essa hidratação, como aqueles que você não precisa enxaguar – e ainda pode passar antes de dormir -, além do uso de óleo de reparação nas pontas.

Agendar tratamentos no salão também potencializa os cuidados que você tem em casa.