5 cortes de cabelo para se inspirar neste inverno

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você já deve ter ouvido falar que os looks de inverno são mais elegantes, mas você sabia que o corte de cabelo pode dar um ar ainda mais sofisticado ao seu visual? Pensando nisso, separei cinco cortes para você se inspirar.

Black Power Repicado

Se assim como Juliana Alves, você esbanja beleza com a textura crespa, nada melhor que apostar na versão repicada. As pontas desconectadas ajudam a distribuir o volume e a deixar o formato mais arredondado, dando um charme a mais no visual.

Para finalizar, use um CC cream e um difusor de baixo pra cima e, se quiser mais volume, aposte no pente garfo quando os fios estiverem secos.

Shaggy Hair cacheado

Se tem um corte que vai combinar com aquele blazer ou blusa de gola alta que você tem no guarda-roupa é o Shaggy Hair cacheado.

Esse look é todo repicado em camadas, como o de Juliana Paes. A finalização é prática: aplique uma pomada e seque com o secador. Ou então, coloque ativador de cachos e amasse bem. Arrase!

Corte de cabelo com franja na altura dos olhos

A atriz e produtora Julia Roberts adotou as franjas, provando que não há idade para usá-las. O corte vai bem nas versões mais cheias e com os fios mais ralos, como as da atriz.

Ao mesmo tempo que a franja disfarça a largura da parte superior da face, também traz suavidade. Vale lembrar: antes de cortar, converse com um profissional e leve as referências do modelo que você gostaria de fazer, assim terá uma noção do resultado.

Corte de cabelo com franja cacheada

Já foi o tempo em que as franjas eram opções de pessoas com cabelos lisos, atualmente, elas ganharam destaque, principalmente em cacheadas e crespas, como Taís Araújo. Ela deve combinar com o tipo de rosto também.

Para os triangulares, sugiro o corte na altura da testa ou até próximo das sobrancelhas, pois confere sensação de leveza e movimento; em redondos, combine a franja na altura da maçã do rosto ou queixo, pois demonstra alongamento. Já para rostos quadrados, a franja média ou longa (até o queixo), é a melhor opção.

Mushroom Bob

Bob cogumelo? Diferente do que a tradução possa parecer, esse visual dá um toque mais sofisticado com o seu formato polido. O comprimento não passa da linha do queixo. Já pensou no frio no pescoço? Basta adotar um cachecol ou blusa com gola alta.

Se você tem a textura fina e lisa, como a atriz Carey Mulligan, a finalização é passar um CC cream e deixar secar naturalmente. Para modelar as pontas, use o secador com uma escova redonda. Lembre-se sempre de aplicar um protetor térmico para evitar danos.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, você confere outras tendências de cortes para apostar ainda em 2024: