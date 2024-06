4 dicas de penteados com tranças para usar quando quiser

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A trança é um penteado que valoriza todas as texturas. Você pode ter o cabelo todo trançado ou apenas um detalhe. E ainda é possível combinar com outros penteados. Eu trouxe algumas referências para você se inspirar e incrementar ainda mais o seu visual.

Space Buns com tranças

O estilo é uma maneira divertida e moderna de tranças em formato de “pãezinhos” (Space Buns). Para reproduzir o look da atriz Dandara Mariana, aplique um CC Cream, divida o cabelo ao meio e separe algumas mechas, prendendo em um rabo de cavalo.

Depois, trance cada mecha e enrole-as ao redor dos elásticos, fixando-as com mais elástico ou grampos. Você pode fazer inúmeros space buns, fica legal. Vale também utilizar miçangas ou laços para dar aquele toque extra de personalidade.

Rabo de cavalo alto com tranças

Quem costuma usar o cabelo todo trançado, pode prendê-lo também, como fez a cantora Iza. Basta juntar tudo em um rabo de cavalo bem alto. Nesse caso, como as tranças são mais pesadas, um elástico pode não suportar. Então vale apelar para as faixinhas. Ou ainda trancinhas menores, aquelas que ficam próximas da nuca: basta passá-las ao redor do rabo de cavalo e fixar com grampos.

Coque com tranças

E que coque! Para um look moderninho, reúna as tranças no topo da cabeça e enrole-as em um grande coque. A Ex-BBB Sarah Aline reproduziu o penteado em suas redes.

Para prender, você pode apostar nas mechas – assim como foi ensinado no penteado acima. O modelo pode ser decorado com acessórios brilhantes ou coloridos.

Braided ponytail (trança rabo de cavalo)

É a opção mais prática e popular entre as famosas. Para adotar o look da atriz Barbara Reis, aplique CC Cream nos cabelos e faça um rabo de cavalo alto. Em seguida, trance o comprimento e finalize com uns elásticos na ponta. Uma dica: colocar extensão de fios pode alongar e dar mais volume ao penteado, como fez a atriz.

Gostou? No vídeo, abaixo, trago dicas de como cuidar melhor dos seus cabelos:

