7 tecnologia ancestrais para mudar sua vida em 2024

Hoje eu quero te relembrar que sem passado não há futuro, que tudo que existe hoje, já existiu em tempos ancestrais e o que mudou foi a forma e a entrega, não a essência. E vou partilhar com você 7 dessas tecnologias que mudaram a minha vida e fizeram com que a minha vida se tornasse próspera de tudo.

1 – Oralidade: hoje temos celulares, computadores e milhares de aplicativos que nos ajuda e expande nossa mensagem, mas nada disso funciona de fato sem a tecnologia da ORALIDADE. Quando você fala ou escreve sua avó compreende? Os mais novos entendem? Sua oralidade chega para quem? Ela ensina? Conecta?

2 – Adaptabilidade: a tecnologia da flexibilidade é ancestral, pois nos mostra quando recolher e quando expandir, quando nos curvar e quando nos colocar de pé. Não há vida na rigidez e na dureza. Você está sendo flexível com sua jornada?

3 – Confiança: diferente de confiabilidade, a tecnologia ancestral da confiança fala de sete pilares de crescimento: fé, autenticidade, coerência, foco, responsabilidade, partilha e aprendizagem e quanto mais se aprofunda essas raizes mais você tem: escolha, coragem, presença e conexão com a realidade.

4 – Liderança: a tecnologia do SERVIR com propósito e intenção é a tecnologia que gera direcionamento sem julgamento, crescimento com amadurecimento e maestria sem apego.

5 – Prosperidade: a cosmovisão ancestral de que já nascemos prósperas nos tira da busca excessiva por tudo que o mundo oferece e nos transborda de suficiência e satisfação.

6 – Tempo: a tecnologia do longo prazo e do planejamento de vida que nos coloca no centro da nossa jornada com ritmo próprio e esperança.

7 – Presença: a tecnologia que nos faz viver o agora com atenção e gratidão, que nos ajuda a ficar no fato e nas soluções.Todas essas tecnologias aplicadas ao meu dia a dia mudaram a forma como eu lido com a minha vida e como eu sonho futuro e eu desejo imensamente que você possa fluir, aplicar e transformar seus passos, pois esse é o seu compromisso.

Noéle Gomes.

