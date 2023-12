Renovação em 2024: nada de chorar por homem mediano

Toca o celular. Uma editora da CLAUDIA manda a mensagem com uma sugestão: “Martchela, fim de ano chegando, precisamos de uma coluna feliz e esperançosa”. Reflexão. Olho para minha vida. Olho para a coluna de Amor & Sexo, e penso: vou queimar minhas calcinhas cor de rosa e vermelhas para a virada do ano de 2024, é isso.

Então, diferentemente de todas as colunas de todas as revistas nesta época, você vai ler aqui o contrário do tema proposto. Desejo que a gente não se apaixone por casos furados, paixões não recíprocas, homens indisponíveis emocionalmente, e paixões fulminantes, que terminam com um “eu te amo, mas preciso consertar minha vida, eu volto”.

Chega. Vamos focar 100% em nós. Que nossa energia seja investida ganhando dinheiro e não sendo meio feliz em um sexo fofo — leia-se: meia-bomba. Chega de meia-bomba, mensagens mal interpretadas, demoradas e cheias de entrelinhas. A gente merece mais. A gente merece estar focada em nós mesmas para conseguir voar e ir mais longe.

Como disse Rachel Sheherazade Oficial no Twitter, ops, agora X: “Não crie expectativas”, batendo a lâmina de barbear no azulejo. Por quê, né? Sempre tem esse grilo infeliz da esperança soprando no nosso ouvido à meia-noite. Acabem com os grilos (isso não é literal, pelo amor de Deus, não chamem a Luisa Mell).

Que você pense 100% em você. Quero ver todo mundo resolvendo os BO’s sem gastar um tico de rímel por um homem mediano. Merecemos mais. Merecemos nós! Um brinde a 2024 e que eu não me apaixone por ninguém (se você quiser, pode, mas não recomendo).

Não desperdice cinco segundos na balada derrubando lágrimas por um Zé Ninguém só por ele ser o mais lindo, legal e encantador da turma. Quando a luz acender, você vai ver que foi livramento.

Lembre-se aqui da risada de Bruna Marquezine quando perguntaram sobre o melhor livramento que já teve. A gente te entende, Bru. 🙂 Chega! Somos muito além deles. Somos potentes e o plano é: dominação mundial das mulheres! Que a gente vá sem calcinha. A cor de rosa é last season.