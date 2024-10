Não existe homem pra mim no Brasil

É assim que 80% das minhas seguidoras do Instagram se sentem. E olha, pensando bem, até eu concordo com essa frase dita pela “Rainha dos Baixinhos”, a Xuxa. “Martchela, você acha que homens não querem compromisso mais?” ou “Isso só acontece no Brasil?”.

Olha, gostaria dizer que não. Mas pela enxurrada de mensagens, eu acho que é um problema cultural, social.

Acho que as mulheres deixaram de ser passivas nas relações com o avanço nas carreiras e mudanças de prioridades. Afinal, ninguém quer perder tempo em relações que não dão um futuro, estabilidade e bom humor.

Quem aguenta acordar e já se estressar por ciúmes bobo às 10 da manhã, antes de uma reunião superimportante? Eu que não.

Homens se vão, mas o trabalho tem que continuar. Homens se vão, mas temos que manter nossa saúde mental em dia.

Logo, vejo várias amigas dizendo: “prefiro gastar minha energia com outra coisa ao invés de relações que só me desgastam”. E olha, ponto pra elas! Se os homens continuam imaturos, com zero comprometimento emocional, é uma perda de tempo chorar no banheiro do trabalho.

Mulheres, se não existir homens no Brasil, vamos nos distrair sendo felizes, bem humoradas e claro, bem remuneradas! Que é o mais importante. Bem-estar e independência é a trend mais cool do momento. Se, de quebra, aparecer um fora da curva, a gente pode pensar em dar uma chance e boas gargalhadas.

Hoje, gritamos para o mundo que podemos escolher o nosso destino! E que a gente escolha sempre o sucesso fazendo, sim, jus à nossa geração. Um brinde a nós e a essa conquista maravilhosa!

