“Sou a filha predileta do defeito”

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

A frase é da escritora gaúcha Martha Medeiros. Caiu aqui como uma luva. Não estou me apequenando. Gosto de desvios. Nunca fui afeiçoada à perfeição. Tem algo de monótono em ser padrão. Me apego nos excessos e desdenho da ordem. Pra que se encaixar? Na maturidade entendi isso.

Antes psicólogos e pílulas. Hoje, livros e influência. A falta de encaixe pode servir para muitas coisas. Autoconhecimento, mergulho em si, perdão e sobretudo uma estrada a seguir. A serventia é larga e as vantagens são muitas. Por exemplo: quando penteamos os defeitos, voltamos para o lugar da fragilidade e acimentamos nossos alicerces.

Quando alguém te ferir, apontando o dedo para sua fraqueza, você já o terá feito. Dor? Pavor? Temor? Pra que? Quando o outro enxerga o pior de nós, antes de tudo é um reflexo do self alheio, e eu não vou bater palmas pra macaco dançar.

Quero liberdade. É na curva, beirando o precipício, que voltamos para o nosso eixo. Irônico né? Talvez por isso eu não curta coaches e pajés. Nunca acreditei na volta da pessoa amada em três dias ou em paz espiritual frequente. Nasci endemoniada de mim. E nesse mexe e remexe das emoções, vou construindo uma Kika meio Ruth e Raquel. Cada dia de um jeito. Imperfeita porém inteira, afinal, eu bebo a vida em grandes goles.

