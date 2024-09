Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Já plantei árvores e tive filhas. Livro também já escrevi. O segundo tem sabor de esmero. A gente burila, reescreve, lê em voz alta e só depois mostra para o mundo. E será assim nesta terça feira, dia 10 de setembro, quando saio das praias cariocas para a paulistéa. Vai ter coquetel na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi. 18.30 horas. Quero todo mundo lá.

Aos meus leitores que apreciam minhas tintas ácidas e a verve marginal de uma carioca da gema, prometo não decepcionar. Pensei até no look. Biquini ia ser atentado ao pudor, mas quem sabe um parangolé, uma canga estilizada ou até uma produção carnavalesca? Brincadeirinha.

“Crônicas de uma carioca grisalha” Ed Lacre, 228 páginas, é minha ode às caramilholanças que vez por outra pipocam na minha cabeça. Quase um tiroteio usando a linguagem errejota. Minha mente quer beber na fonte da Fernanda Young ou da Danuza Leão, dois ícones que o calçadão de Burle Marx viu passar.

Sempre quis ter o lampejo literário delas. mesmo acanhada, sei que sou de excessos então parto na ponte área levando meus textos vadios sobre os vários “rolês” dentro do Rio, retratando a correria de uma mulher madura que ainda tem gás para produzir; gozar em meio a menopausa; chorar a partida dos amigos que começam a morrer; lidar com a iminente saída das filhas de casa; a demência inicial da minha mãe, entre outras vivências humanas comuns a todos nós.

Continua após a publicidade

E eu dedico o meu segundo livro às minhas seguidoras das redes sociais. Que me dão sugestões, incentivo, carinho e sobretudo força para eu seguir com minhas ideias originais, atrevidas e ousadas. Escrevi boa parte desses artigos no transporte público do Rio de Janeiro, indo e vindo dos meus muitos trabalhos. Obrigada por me ampararem em momentos em que eu, no BRT, metrô e ônibus, deixei cair uma lágrima. Vocês me devolveram o sorriso. E levo para São Paulo essa maresia. Sente a maresia.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.