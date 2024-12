Mentiras que salvam

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Até semana passada, minha amiga de juventude, acometida de uma doença paralisante, achava que ia se curar. Do nada, aliás, por causa de um baque na imunidade, que a levou 10 quilos a menos em um mês, ela caiu na real: “Vou morrer”. Diante de tamanha crueza, aquela epifania macabra, fiz o que? Menti. Que por mais que a situação fosse difícil ela estava melhorando, que seu emocional a traíra apenas por meses, mas que agora tudo estava mais alicerçado.

Fiz a louca. E vou comentar algo ainda mais infantil. Acho que omiti a verdade para me salvar. Naquele domingo que eu a vi aconteceram tantas coisas. Um engasgo com um amendoim, uma ida bate e volta ao hospital, um começo de noite em uma mansão paradisíaca, daquelas tipo novela do Gilberto Braga.

E eu fitando a situação Almodovariana, sem entender muita coisa, mas levada por uma emoção dilacerante. Vi nossa juventude, nossas idas a Búzios, ela linda com seus muitos fãs, o super apartamento na Atlântica, a vida segura e plena. De grana, de colágeno, de saúde. E, ano após ano, começou a piorar.

Primeiro uma hepatite, depois vários abortos, um enrijecimento dos músculos, a pele áspera, o corpo esquálido. Vi tudo. E o mais impressionante sempre foi a força que emanou durante décadas. Estóica, altiva, indestrutível apesar de tantas chagas. E agora, no fim do ano, ela quebra. Me quebra. Olhar o finito de alguém ainda tão cheio de vida, de uma pessoa com tanto a entregar, a somar, a realizar. É dilacerante. Menti. E vou continuar a mentir. Até o fim.

