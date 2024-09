De volta aos boletos

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Férias na Sicília. Antes, uma temporada na Argélia. O cenário? Um navio de luxo daqueles de beliscar para ver se tudo aquilo que vivi era verdade. Eu sabia que ia doer voltar. Mas a vontade de escapar era maior e o motivo mais ainda: 60 anos al mare, rumo à Taormina.

Quando eu ia dispensar a oportunidade de vivenciar meus dias de Tanya, a loura louca de White Lotus? Me joguei e amei cada porto, cada navegada, cada chegada em terras desconhecidas. Mas no meio da viagem dei uma pirada. Tinha levado alguns euros para não passar perrengue mas percebi, olhando para as colegas viajantes, que eram centavos comparados a realidade delas.

Num dia determinado da viagem, meio dia de fúria, em que fui esnobada por uma vendedora de loja chic e proibida de entrar no hotel San Domenico Palace, o tal Four Seasons do seriado, voltei para o navio cabisbaixa e joguei minha ira num post agressivo. Fui chamada a atenção por minha prima que me proporcionou a viagem e pela comadre que acho entendeu que eu não estava num dia bom.

Hoje relendo a publicação, que eu não apaguei (sou dessas) vejo que ela revela esse abismo financeiro que eu tanto reclamo e talvez inveje. Porque não posso tanta coisa? Não sou merecedora? Fiz tudo errado? Aqui não cabe uma sessão de análise coletiva mas urge eu ter mais controle sobre os meus ímpetos. A maturidade serve pra isso né?

O fato é que já voltei para o Rio. E apesar do saldo econômico estar ainda cambaleante, foi uma viagem e tanto. Daquelas de lavar a alma e clamar por bis. E na próxima andança pelo mundo, sobretudo ao lado dos mais favorecidos, vou me comportar afinal ser a madura dos boletos tem que servir pra algo. Pagar em dia, controlar as financas, viver um patamar abaixo do delírio, tudo isso é ensinamento mas o melhor deles é: duranga ou forrada, a vida é uma só. Se joga!

