Horóscopo semanal: previsões de 03 a 09/04

Nesta segunda-feira (03), Mercúrio chega em Touro trazendo foco em tudo que deseja realizar, e esta energia positiva persiste durante toda a semana: a Lua em Libra promove diplomacia e equilíbrio, e a vontade de arriscar e seguir seus sonhos deve bater. Vamos ao horóscopo semanal, com as previsões entre 03/04 e 09/04?

Horóscopo semanal de 03 a 09/04

Áries: Mercúrio chega ao seu setor de finanças e traz aspectos favoráveis para novos ganhos e movimentos importantes em sua carreira. Cuidado, apenas, com o excesso de energia que pode resultar em querer controlar o que não está ao seu alcance. Planeje mais para obter o que deseja.

Touro: Seu signo recebe um ótimo aspecto essa semana, com a chegada de Mercúrio, que facilita o movimento e as estratégias de tudo o que deseja realizar. Sua personalidade fica mais centrada, mas boas doses de comunicação e exposição podem te ajudar a conquistar o que quer.

Gêmeos: O início desta semana traz uma tensão em seus propósitos, cuidado para não perder o foco de coisas que você já havia organizado. Contudo, será uma semana importante para se desafiar um pouco mais e colocar na linha de frente o que você achava que não iria conseguir. Bom momento para expansão e novos conhecimentos.

Câncer: Os próximos dias trazem novas oportunidades de crescimento e novidades no trabalho. Você estará com a energia suficiente para dar boas ideias e se arriscar também. Contudo, não exagere no planejamento – tudo o que pensar em fazer, organize, mas faça.

Leão: Novidades à vista. Sua carreira passa por alguns altos e baixos nesta semana, mas não internalize demais – tudo que vier para modificar será para o seu crescimento. Novas oportunidades e outras áreas de atuação podem fazer parte do seu planejamento esta semana – não exclua nenhuma possibilidade.

Virgem: Mercúrio chega em seu setor de conhecimento, viagens e expansão e traz a você algumas oportunidades que podem agregar seu trabalho e seu propósito. Porém, cuidado com exageros. Há vida lá fora e você pode se sentir um pouco mais cobrada por isso. Permita-se o equilíbrio.

Libra: Com o sol brilhando em seu setor de parcerias, esta semana traz mais vitalidade e energia para fazer contatos e fechar acordos com pessoas-chave para o seu crescimento. Não tenha medo de realizar nenhum tipo de mudança em sua vida, faça da maneira mais coerente para você. Alguém do passado pode dar as caras novamente.

Escorpião: Mercúrio chega ao seu setor de relacionamentos e traz oportunidades para mexer positivamente neste setor. Não tenha receio de sentir e tampouco de se envolver. Pessoas novas e chances de abrir o coração marcam sua semana com bastante energia e amorosidade.

Sagitário: Com a Lua Cheia no dia 06, você estará pronta para resolver questões práticas, focando em sua colheita. Olhe com mais determinação para seus movimentos e sua capacidade de resiliência. Novas oportunidades no aspecto pessoal te deixam mais animada no final da semana.

Capricórnio: Mercúrio chega em seu setor de autocuidado e autoestima, mexendo em situações que você considera de extrema importância na vida e isso vem como um convite para se arriscar mais em mudar o que for preciso para se sentir melhor. Sua criatividade pode te ajudar a se destacar em seu trabalho.

Aquário: Questões práticas do cotidiano podem trazer alguns desafios esta semana, mas você vai tirar de letra. É importante fazer uma análise do que estes movimentos querem te ensinar, ok? Não aja na teimosia, abra-se para entender certos movimentos e deixar que certas coisas que não estão no seu controle aconteçam como precisam acontecer.

Peixes: Sua comunicação estará mais focada esta semana, não tenha receio de oferecer ajuda ou opinião em tudo que estiver envolvida. Passeios rápidos e encontros com amigos podem te ajudar a equilibrar sua energia esta semana.