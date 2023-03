Horóscopo semanal: as previsões entre 27/3 e 2/4

Áries: Com Marte, o planeta da atitude, brilhando em seu setor doméstico, você pode se sentir mais motivada em mudar algo que vem tentando há bastante tempo relacionado ao seu lar ou até mesmo, com parentes e família. Lembra-se que para construir um presente satisfatório, é necessário resolver pendências.

Touro: Vênus continua brilhando em seu signo e, esta semana, se une com Urano, trazendo maneiras diferentes de enxergar algumas coisas ao seu redor. A criatividade estará alta, com boas chances de destaque em seu trabalho ou projetos. No amor, alguém diferente pode te chamar atenção.

Gêmeos: Marte acaba de chegar em seu setor de finanças e você pode esperar por novas oportunidades de ganhos, assim como novidades em relação ao trabalho. Sua intuição estará mais fortalecida, sendo o seu guia para estas escolhas. Contudo, cuidado com as emoções em excesso – olhe para isso com responsabilidade e maturidade.

Câncer: Com o ingresso de Marte em seu signo, você ganha uma dose extra de energia e de vitalidade. Contudo, cuidado para não se perder em excessos emocionais – equilibrio é a chave do momento. Esteja preparada para novas oportunidades e, com elas, cuide melhor das suas atitudes, com a cabeça no lugar, para não agir de forma impensada e emocional demais.

Leão: Com a chegada de Plutão em seu setor de relacionamentos e parcerias, você pode sentir um peso emocional um pouco maior relacionado com estes assuntos. Não tenha medo de chamar para conversar e esclarecer com alguém o que precisa de diálogo e clareza. O coração anda pedindo atenção.

Virgem: O planeta da atitude e da determinação, Marte, se concentra em seu setor social e oferece novas chances de ideias e projetos que podem trazer crescimento daqui em diante. Contudo, cuidado com o excesso de autocobrança – você tende a dar um peso maior em tudo que vem acontecendo e esta dinâmica pode te trazer um incômodo emocional desnecessário. Foque no objetivo e peça clareza do Universo pra chegar lá

Libra: Vênus se encontra com Urano em seu setor de transformação esta semana e traz a você uma oportunidade de expandir suas mudanças. Quebre suas próprias regras e paradigmas, não tenha medo de tentar algo novo por receio do que vão achar. Sua verdadeira essência vai de encontro com o seu valor – e esta semana, seu anseio por explorar coisas novas na vida estará em alta. Só vai!

Escorpião: Esta semana, você estará mais focada em resolver questões passadas sobre relacionamentos para que consiga enxergar com clareza novas oportunidades que se desenham pra você. Saturno e Marte dão essa ajuda e trazem mais responsabilidade emocional, colocando os pingos nos is do que estiver ainda aberto. Esteja aberta para o Universo te mostrar o caminho.

Sagitário: Assuntos familiares, assim como questões domésticas, estão pedindo passagem para serem resolvidos de uma vez por todas. Esta semana, algumas pendências passadas são a bola da vez para você colocar tudo em seus lugares. Não tenha receio de fazer as mudanças necessárias para que você encontre clareza e respostas para o que vem procurando.

Capricórnio: Com a entrada de Marte em seu setor de parcerias e relacionamentos, você sente esta semana uma vontade maior em estabelecer vínculos. Se você está em uma relação, aproveite para esclarecer algumas questões, pois as chances deste envolvimento ganhar novos passos é grande. Para quem estiver em busca, não desperdice nenhuma oportunidade de sociabilidade. Só cuidado com sentimentos confusos e intensidade emocional.

Aquário: Você estará mais focada esta semana em colocar seus projetos para funcionar, mesmo que ainda tenha algumas dúvidas ou incertezas. Foque em tudo que vem construindo e não tenha medo de agir no que for necessário para realizar o que tem em mente. Você estará mais emocional, mas isso te fará olhar melhor para o que deseja seguir.

Peixes: Saturno e Marte te dão o apoio necessário para conseguir o que deseja. Contudo, cuidado com o excesso de sentimentalismo e emoções, tente separar o joio do trigo para não se perder. Não fique com receio de assumir responsabilidades no trabalho ou com pessoas ao seu redor, tudo vem sendo trabalhado para que você acesse o melhor que há em você, permita isso.