Horóscopo semanal: as previsões de 31/10 a 06/11

Atualizado em 30 out 2022, 17h03 - Publicado em 30 out 2022, 17h02

Por Vivi Pettersen Atualizado em 30 out 2022, 17h03 - Publicado em 30 out 2022, 17h02

O que a semana entre 31 de outubro e 6 de novembro reserva para o seu signo? Descubra abaixo as previsões do Horóscopo.

Áries: Esta semana, seus planos de curto prazo precisam de mais atenção. Não é momento de tomar grandes decisões, isso porque, com Marte, seu planeta, retrógrado, as energias estão confusas. Cuidado com ímpetos e discussões por coisas pequenas, principalmente através das redes sociais e no ambiente de trabalho.

Touro: Controle um pouco seus impulsos com dinheiro. Marte retrógrado em seu setor de ganhos e valores pede cautela com gastos. Contudo, para fazer do limão uma limonada, é um bom momento para colocar no papel tudo que deseja fazer para melhorar seus objetivos.

Gêmeos: No último sábado (29), Marte entrou em seu modo retrógrado em seu signo e trouxe pé no freio para tudo que vem planejando. Chegou o momento de revisar e agir – com foco e determinação. Para esse período, que vai até o mês de Janeiro, não force as coisas que precisam de movimento em sua vida. Deixe a transformação agir.

Câncer: Para esta semana, tudo aquilo que você vem guardando dentro da sua caixinha de sentimentos e emoções corre o risco de sair. Com isso, chega a oportunidade de você agir em prol dos seus sonhos e desejos. Não se olha para o futuro se estiver amarrada ainda em situações do passado.

Leão: A semana começa com a Lua iluminando seu setor de parcerias e relacionamentos e pede cautela com projetos. Talvez, seja melhor esperar um pouco ou revisar seus planos antes de colocar em prática. No amor, todo o cuidado é pouco com a falta de paciência. Pense e repense antes de falar e agir.

Virgem: Esta semana traz energias oscilantes no seu setor profissional. O momento pede calma e discernimento para fazer escolhas, demandas e mudanças. Um projeto pode esperar um pouco para acontecer. Não desperdice seu tempo tentando controlar o incontrolável.

Libra: Esta semana, não tente barrar o que há tempos precisa chegar em sua vida. Com a energia da Lua em seu paraíso astral, todas as decisões que fizer por você em primeiro lugar serão bem-vindas e abençoadas. Não barre seu crescimento pessoal por medo ou procrastinação.

Escorpião: Com o Astro-Rei brilhando em sua vida, não dá para ignorar os altos e baixos que outras energias estão trazendo. Esta semana, questões de família ganham luz e você pode ser necessário para dar andamento neste assunto. Marte retrógrado traz das profundezas questões que precisam de novos ares. Abra-se para o novo.

Sagitário: Seus relacionamentos e parcerias ganham novos estímulos, mas com cautela na comunicação e atitude com as pessoas envolvidas. Sua energia está baixa e terá que ter muita paciência para não sair do sério. Durante a semana, procure concentrar sua vibe nas coisas que gosta de fazer para se reconectar.

Capricórnio: Com as energias da última semana ainda em alta, para os próximos dias você precisará de mais organização e concentração para resolver tudo que precisa – com chances de virem outras demandas de última hora. Seu poder de resiliência e liderança será essencial para que tudo fique bem. Não esqueça de cuidar da saúde.

Aquário: Com Marte retrógrado em seu paraíso astral, você passa por essa semana com certa ansiedade em resolver o que for necessário para deixar sua vida um lugar gostoso de se viver. Os próximos dias terá vários insights por aí que te trazem caminhos e saídas para você modificar de vez o que precisa.

Peixes: Tudo o que você arrasta a resolver, uma hora chega te cobrando. Com isso, os próximos dias trazem estas cobranças mais latentes para que você assuma de vez o seu papel diante do futuro que você deseja. Deixe o medo de lado e queira fazer sua história acontecer.

Pílulas astrais

31/10 : Lua em Aquário te convida a mudar seus pensamentos. Sua mente é seu guia

: Lua em Aquário te convida a mudar seus pensamentos. Sua mente é seu guia 01/11 : Quanto mais temos medo de arriscar, mais a vida passa. Você fica de qual lado?

: Quanto mais temos medo de arriscar, mais a vida passa. Você fica de qual lado? 02/11 : Quando a vida te chama a ser protagonista, voce assume ou se anula?

: Quando a vida te chama a ser protagonista, voce assume ou se anula? 03/11 : Suas emoções guiam seu destino

: Suas emoções guiam seu destino 04/11 : Dia de intuição forte. Não ignore nenhum sinal

: Dia de intuição forte. Não ignore nenhum sinal 05/11 : Veja o quanto é necessário seguir em frente para realizar seus sonhos

: Veja o quanto é necessário seguir em frente para realizar seus sonhos 06/11: Suas atitudes moldam o que você é. Lembre-se de ser coerente com o que deseja

ser.