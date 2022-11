Horóscopo semanal: as previsões de 07/11 a 13/11

Áries: O lado financeiro ganha destaque com as energias do eclipse lunar desta semana. Poderia resolver uma pendência que há muito não pensava, mas que, apesar da surpresa, poderá trazer frutos e encaminhamentos de forma mais organizada nessa área. Seus ganhos passam por transformações, já que é possível olhar para outros caminhos se quiser prosperar mais.

Touro: A energia do eclipse em seu signo traz à tona seu poder de resiliência em suas relações. O que está precisando deixar ir para ver o novo? Ou ainda, quais medos e inseguranças estão te impedindo de prosperar ainda mais na vida? Os próximos dias serão de reflexão, para que você perceba a importância de encerrar ciclos.

Gêmeos: A energia alta da lua e do sol esta semana te coloca em contato com aquilo que você deseja realizar. Mas, para isso, será necessário revisitar sentimentos e crenças não tão fáceis: é hora de assumir seu lado maduro e partir para o aprendizado. Pode aguardar algumas oportunidades batendo em sua porta novamente.

Câncer: Para uma semana emocional como esta, seus dias terão altos e baixos. No entanto, não pegue para você o que não é seu. Projete seu futuro com base no que vem plantando. O que te encontra está exatamente na hora e no momento de acontecer para você.

Leão: Algumas reviravoltas em seu setor de carreira e propósito pedem novas crenças e novas atitudes se quiser prosperar mais. O eclipse desta semana te traz um pouco da energia dos próximos seis meses. O é necessário deixar de lado para focar no seu objetivo? A intensidade que você tem merece ser exposta ao mundo, não se esqueça de mostrar a que você veio.

Virgem: Projetos de viagem, expansão e crescimento ganham força esta semana com o eclipse. Você pode ser chamado para um projeto importante ou algo que mexa com sua curiosidade em aprender mais. O que chegar, não reprima: é o resultado de tanto que você vem pedindo.

Libra: Semana de fortes emoções em tudo que você considera como valor em sua vida. Algumas situações, inclusive financeiras e compartilhadas, ganham destaque e você precisará usar o seu discernimento para resolver da melhor forma. Lembre-se que tudo que acontece é resultado de suas ações. A segurança que busca nos outros precisa ser encontrada em você antes.

Escorpião: A energia de mais um eclipse te encontra e traz a certeza de que as coisas se encaminham para o seu rumo certo. É hora de agir em prol das suas escolhas. Seus relacionamentos ganham destaque, trazendo pessoas do passado para novos rumos. Não prenda o seu crescimento e sua boa vontade de aprender.

Sagitário: Sua rotina e seu trabalho diário pedem mais foco e realização. Chegou o momento de concentrar seus esforços naquilo que você deseja fazer todos os dias. Se ainda não encontrou esse ideal, conte com ajuda do eclipse para isso. Esta energia te dá os insights necessários para você seguir daqui em diante.

Continua após a publicidade

Capricórnio: Suas emoções estão pautadas esta semana em tudo que deseja mudar em você. Aprenda a ouvir seus incômodos e suas dores. Nem sempre elas são tão ruins, podem ser apenas um modo de fazer com que você se escute. Criatividade ativada te faz ter melhor percepção em seu trabalho. Prepare-se para novas experiências.

Aquário: Lado familiar bastante aguçado esta semana, com possibilidades de mudanças e transformações. Prepare seu lar para isso, jogue algumas coisas fora e trabalhe na energia do ambiente. Seus medos e inseguranças são melhores trabalhados se você der nome a eles. Não há nada que você não possa vencer se seguir a sua intuição.

Peixes: Seu lado curioso desperta esta semana com o Eclipse, com novas ideias e insights de poderosas ações para o trabalho. Essa energia também te traz vontade de se aperfeiçoar e melhorar ainda mais. Cuide da sua mente assim como você cuida das suas emoções.

Pílulas astrais

07/11: Quanto mais certeza você tiver do seu caminho, mais claro ele fica para você.

08/11: Eclipse lunar em Touro pede realização dos seus planos. Tire os medos da frente a hora de seguir em frente.

09/11: Quando você encontrar seu caminho, não há nada que possa te tirar dele.

10/11: Estamos a um passo de seguir o que o coração manda. Não volte pra trás.

11/11: Portal de energia aberto: mentalize suas questões e jogue para o universo.

12/11: Se você acreditar mais em sua jornada, todas as decisões ficam mais fáceis.

13/11: Tudo que chega é aprendizado.