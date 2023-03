Horóscopo semanal: as previsões de 06/03 a 12/03

A semana começa com a Lua em Virgem, que traz constância e organização para seus projetos. Nos próximos dias, Saturno entra em Peixes e, junto da Lua Cheia, enaltece as nossas conquistas e colheitas para podermos viver o que sonhamos e realizarmos o que sentimos. Abaixo, você confere a previsão completa do horóscopo para o seu signo.

Horóscopo semanal

Áries: Com a união de planetas em seu signo, que te prepara para o Ano Novo Astrológico no final do mês, você tem sido convidada a explorer cada vez mais suas habilidades. Esteja preparada para as boas surpresas da vida, é uma grande chance para firmar no compromisso do que realmente quer.

Touro: Saturno entra esta semana em seu setor de futuro e questiona o que você anda fazendo com seus planos… está indo em direção à eles ou com medo de arriscar? É um excelente momento para colocar a vida nos trilhos e se abrir para as possibilidades de crescimento que o Universo vem te enviando.

Gêmeos: Saturno chega no ponto mais alto do seu Mapa trazendo oportunidades excelentes para crescimento e amadurecimento em sua carreira e propósitos de vida. Por isso, esteja atenta às chances e lembre-se: seu direcionamento está diretamente ligado com sua energia. Foque!

Câncer: O planeta da responsabilidade e da disciplina chega em seu setor de expansão e te convida a usar a sua intuição ainda mais nas tomadas de decisões de sua vida. Você estará mais sensível a tudo o que acontece – saiba ouvir e cuide bastante da sua energia.

Leão: Semana de movimento e algumas escolhas importantes a serem feitas. Não tenha medo de se posicionar e de agir – tudo conspira para que você atinja seu máximo potencial. Importante não confundir questões de passado com o presente.

Virgem: Saturno chega em seu setor de relacionamentos e parcerias e taz ótimas oportunidades para você. Abra o coração para as possibilidades e não tenha receio de se entregar aos assuntos do coração. Parcerias comerciais estão favoráveis, desde que você não se perca em detalhes sem sentido para executar o que precisa.

Continua após a publicidade

Libra: As energias estão ao seu favor nos assuntos do coração, mas não se esqueça de resolver as pendências emocionais. Sol e Mercúrio podem trazer questões à tona para que você controle melhor o que sente e aja com maturidade para encerrar o que é necessário.

Escorpião: O planeta das responsabilidades chega em seu paraíso astral e traz oportunidades, mas existem alguns desafios para lidar, principalmente com o que você anda procrastinando resolver. Cuidado com autossabotagens – seu autocuidado deve ser em considerado em primeiro lugar.

Sagitário: Sol, Mercúrio e Saturno trazem energias para serem resolvidas em casa, com a família. Você estará focada em resolver o que for necessário para que a condução da sua vida esteja melhor ainda. Marte ainda segue em seu setor de relacionamentos e traz boas vibrações para cuidar da união ou encontrar um novo amor.

Capricórnio: Tudo o que vem fazendo nas últimas semanas será “cobrado” um pouco mais, principalmente das suas crenças e lado espiritual. De nada adianta fazer por fazer, deixando dúvidas surgirem. É uma boa semana, alias, de novos planos e conhecimentos chegarem para fazerem parte da sua vida pelos próximos tempos.

Aquário: Depois de 2 anos em seu signo, Saturno cria um novo movimento e chega agora em seu setor financeiro, trazendo equilíbrio e ordem neste setor. Você pode ser convidada para novos projetos e ideias que resultem em novos ganhos – mas lembre-se de usar esta energia com mais disciplina.

Peixes: Uma grande mudança acontece esta semana, com a entrada de Saturno em seu signo. Abra-se para tempos de mais responsabilidade, maturidade e disciplina – você está sendo guiada a escolher caminhos mais certeiros e com mais realidade. Não tenha medo das mudanças que vão acontecer – o Universo sempre faz e traz o melhor.