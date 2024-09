Horóscopo semanal: 30 de setembro a 06 de outubro

Prepare-se para um horóscopo da semana caprichado: temos Eclipse Solar em libra e uma tensão de Mercúrio com Marte. É momento de escolher suas prioridades e abrir mão do controle para receber as mudanças positivas no caminho.

Áries: O Eclipse Solar que acontece em seu setor de relacionamentos traz muitas coisas às claras, tanto de direcionamento, quanto de processos emocionais que fazem com que você entenda melhor algumas situações. Uma parceria de sucesso pode chegar, mas que vai exigir responsabilidade e comprometimento.

Touro: Algumas mudanças em sua rotina podem acabar te colocando em novas e interessantes situações. Porém, com a força do Eclipse e da tensão de Mercúrio com Marte, você pode ser levada a escolher novas alternativas em detrimento do seu plano. Lembre-se de soltar o controle para que não haja sofrimento.

Gêmeos: O Eclipse Solar acontece no ponto mais positivo do seu Mapa Astral e te convida a conhecer mais de si mesma e dos seus objetivos. Excelente momento para cuidar de si mesma e de tudo que deseja conquistar. Por falar em conquista, os assuntos do coração estão em perfeita sintonia. Vem surpresa aí!

Câncer: O setor familiar será muito beneficiado essa semana, já que Mercúrio, Sol e o Eclipse acontecem por aí. A harmonia se instala, mas é bom ter cuidado com alguns excessos – uma questão familiar ou doméstica pode vir à tona e deixar os ânimos exaltados, mas passageiros. Não esqueça das suas prioridades também com tanta coisa acontecendo ao seu redor.

Leão: Com o dinamismo e a movimentação do seu setor de comunicação, você passa uma semana bem animada, com chances e oportunidades de crescimento. Contudo, todo cuidado é pouco com alguns incômodos emocionais, já que algumas questões podem vir à tona com ajuda do Eclipse. Não perca seu foco.

Virgem: Há movimentações importantes essa semana em seu setor financeiro, o que promove novas e boas perspectivas de ganhos e novidades interessantes. O alerta, contudo, fica para um stress ou sentimentos de dúvidas em relação ao trabalho – procure manter a paciência e reavaliar, se necessários, seus objetivos a médio e longo prazo.

Libra: Com o Eclipse Solar acontecendo em seu signo, essa semana você experimentará uma movimentação importante e decisiva. É chegado o momento de você focar mais no que quer e almeja, dando espaço para mais responsabilidades. Fique atenta aos sinais, pois o Eclipse traz luz e caminho para uma solução que não está enxergando no momento.

Escorpião: Com a forte energia que chega em seu setor emocional, essa semana você experimenta sensações e sentimentos importantes. Você pode ter clareza sobre uma determinada situação do passado e, diante disso, buscar soluções para consertar e melhorar. Contudo, cuidado com auto enganos.

Sagitário: O ambiente social e as amizades podem trazer movimentações interessantes. Uma notícia importante sobre um conhecido pode te chegar. Contudo, é importante se manter neutra e atenta para não se envolver em questões que não são suas. Parcerias e novas oportunidades chegam para trazer ainda mais movimento.

Capricórnio: Com o Eclipse acontecendo em seu setor profissional, você se mantém ativa e determinada em conseguir o que deseja. Contudo, o alerta fica por conta de algumas questões pessoais, que podem te deixar em dúvida e a tensão pode ocorrer. Saiba equilibrar melhor suas prioridades.

Aquário: A movimentação da semana acontece em seu setor de expansão e crescimento, com a chegada de novas oportunidades e reconhecimento. Você pode receber um convite para trabalhar fora de onde vive – e aceite, pois esse é o momento de seguir em frente em sua jornada. Uma notícia ou reaparecimento de alguém importante vai deixar muitas coisas em seus lugares.

Peixes: Os próximos dias trazem questões sendo solucionadas, sobretudo no amor. Um compromisso ou algo mais sério pode ser firmado – Saturno está cuidado da intensidade emocional pisciana, e, por isso, é melhor não fugir do que sente. Tenha cautela, contudo, com excessos – busque o equilíbrio.

