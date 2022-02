Horóscopo semanal: 27 de fevereiro a 6 de março

Áries: Semana de descanso para uns, mas de planejamento para outros. Você estará mais focada em trilhar seus caminhos quando a folga acabar, visando mudanças de rotas e novas experiências. A Lua traz um pouco de inconformismo com algumas situações atuais em sua vida e que te impulsionam a pensar em novos rumos para trabalho e finanças. No amor, prepare-se para uma conversa mais madura sobre a relação. Caso esteja solteira, conte com ajuda dos amigos para conhecer alguém bacana.

Touro: Os próximos dias te convidam a focar naquilo que realmente é importante para você. O foco em você e no que você deseja estará nas alturas, promovendo mudanças que te impulsionam. Não esqueça das suas prioridades. Na carreira, conte com ideias fora da caixa para fazer as coisas andarem, ousar também faz parte do jogo. No amor, fale um pouco mais sobre seus sentimentos para sentir-se segura.

Gêmeos: A Lua na sua casa de expansão permite você passar os próximos dias planejando uma viagem ou experiência e que trará grandes benefícios para sua vida. O momento continua pedindo encerramento de ciclos em prol daquilo que você realmente quer de verdade em sua vida. Não esqueça que nossas experiências são únicas por aqui e o tempo pede para vivenciarmos o que há de melhor em nós. O coração segue em reconstrução para novas surpresas em breve.

Câncer: Semana para cuidar um pouco mais do seu lado interno, resgatando sua autoestima e sua fé. Se você não tiver ido viajar, crie momentos em casa mesmo para promover seu bem- estar. Todo esse movimento faz com que você esteja enaltecendo seu lado mais bonito e sua reconexão. Os relacionamentos ganham movimentos mais sérios, se você estiver nessa vibe.

Leão: Os próximos dias te mostram que é possível sim mudar qualquer situação que você se encontra. Nada de deixar seus pensamentos fixos e lineares, permita-se a pensar além e realizar as transformações que necessita para ser feliz. As parcerias trazem novos rumos para o trabalho e ideias em comum te animam com um projeto. As relações ganham desenvoltura, sintonia e a comunicação flui. Aproveite!

Virgem: Dias de descanso, mas com a cabeça na rotina. Procure relaxar um pouco, fazendo coisas por você e quebrando um pouco os paradigmas de você sempre pensar em trabalho (até quando não é para pensar). Passeios ao ar livre liberam a energia que você precisa para deixar a cabeça e o coração em paz. Nos relacionamentos, Júpiter, o planeta da oportunidade, traz aproximação, dedicação e, para quem estiver em busca de um amor, traz aquela sorte para conhecer alguém especial.

Libra: Os próximos dias trazem sintonia com seus desejos, deixando você mais empenhada em querer realizar cada um deles. Conte com sua intuição e equilíbrio interior para colocar as cartas na mesa e realizar o que você verdadeiramente quer para sua vida. Mesmo em dias de descanso, a cabeça estará a mil. O momento pede maturidade nas relações e entendimento sobre os ciclos que se iniciam e que se encerram. Não segure o processo.

Escorpião: A semana começa com o Sol brilhando seu lado mais criativo e suas questões que envolvam sua intimidade e brilho pessoal. Tire os próximos dias para fazer algo para você, em prol da sua saúde física e mental. Júpiter estabelece uma conexão entre suas vibrações e o céu te indicando as melhores decisões a serem tomadas sobre algumas coisas que vem te tirando o sono. No amor, fuja de coisas óbvias demais e permita-se a abrir espaço para o novo.

Sagitário: Próxima semana, apesar de mais curta devido ao Carnaval, traz uma sensação de que o tempo está passando e as coisas precisam ser resolvidas logo. Não dê margem a isso, permita-se a descansar e fazer coisas leves. Bons momentos com a família e a saúde pede um pouco mais de atenção com coisas cotidianas. O amor pede mais diálogo e trocas. Uma viagem rápida poderá te fazer bem.

Capricórnio: Descanso pra que, né Capricorniana? Permita-se a relaxar um pouco, sem pensar em demandas, metas, a começar de tirar o trabalho dos principais assuntos da sua folga. A grana também pode te tirar um pouco do ar, pensando em todos os compromissos que possui, mas o final da semana traz uma oportunidade extra que fará você se sentir aliviada. Os romances ganham novos ares e, se você quiser, o caminho pode estar aberto para oportunidades renovadas.

Aquário: A semana começa com a Lua em seu signo, te deixando um pouco mais no seu canto, mesmo sendo Carnaval. Não demora muito para essa energia dissipar e você firmar sua mente poderosa somente nas energias que merecem essa atenção. Marte e Vênus te deixam essa semana mais focada naquilo que você verdadeiramente quer. Não se engane e siga sua intuição.

Peixes: Os próximos dias trazem o Sol brilhando cada vez mais forte em seu signo, renovando sua autoestima e brilho pessoal. Não tenha medo dos planos para o futuro e nem limite suas vontades. A Lua ilumina algumas questões internas, mas que te impulsionam a fazer as mudanças que são necessárias para você trilhar o caminho do seu jeito. Nas relações, permita- se a viver o que você quer, sem amarras ou pensamentos que boicotam.

