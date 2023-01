Horóscopo semanal: previsões dos signos para o período entre 09/01 e 15/01

O dia 09/01 começa com Vênus e Marte promovendo um alinhamento de emoções – o amor vence se estivermos olhado para ele como precisa. E, ao longo da semana, o cenário é positivo para manter este equilíbrio e sair em busca da realização de seus sonhos. Quanto mais nos colocamos na vida, mais ela sorri de volta. Abaixo, você confere o horóscopo semanal para o seu signo.

Áries: A semana traz dinamismo, oportunidades e determinação aos planos. Contatos e amigos podem ser a ponte para novos projetos de conquistas que você vem há tempos almejando. Não segure sua coragem, coloque para jogo com o que você vem querendo realizar.

Touro: Os próximos dias trazem movimentos individuais importantes para que você consiga enxergar tudo que vem conquistando e realizando. Notícias profissionais podem te pegar de surpresa de forma positiva, assim como as relações pessoais que ganham novas estruturas. Sua determinação no que deseja de fato será crucial essa semana.

Gêmeos: Depois de um período retrógrado por aí, Marte, finalmente, volta ao seu movimento direto e traz um pouco mais de direcionamento para o que vem querendo. Você fica um pouco mais paciente e equilibrada em suas ações. Outra notícia boa da semana: há chances de contatos e crescimento importante essa semana. Não coloque tudo a perder por medo ou autossabotagem.

Câncer: Os próximos dias trazem certo alívio emocional, o que acarreta em novas atitudes para melhorar de vez o que vem sentindo e agindo. É momento de colocar todas as cartas na mesa e agir com mais prudência em relação a você mesmo. Autocuidado se faz necessário esta semana. Assuntos ligados à justiça ganham novos rumos essa semana.

Leão: A Semana começa com uma união importante no céu que promove certas facilidades para sua vida profissional. Novos projetos, assinatura de contratos e uma nova energia paira no ar pedindo uma visão mais fora da caixa para o que deseja construir nos próximos meses. No final da semana, algumas teimosias e diálogos um pouco mais difíceis com chefes e superiores pode te colocar de cabeça mais quente. Controle os instintos.

Virgem: A carreira e o trabalho ganham novos ares esta semana, com muita demanda e aumento da responsabilidade. Você, finalmente, poderá sentir os efeitos das mudanças que vem fazendo há um tempo e isso te dá novo gás para seguir em frente. Contudo, para assuntos do coração, pessoa nova e que seja ligada ao seu trabalho poderá chamar sua atenção.

Libra: A semana começa com novas e positivas energias para seu lado mais individual. Isso porque Vênus e Marte protagonizam novos ares para tudo que vem buscando. Não tenha medo de se priorizar nesse momento, pois são essas as atitudes que te trazem certos entendimentos ali na frente. No campo do amor, se estiver em busca, alguém pode chamar sua atenção pela troca e pelo diálogo.

Escorpião: Embora a semana comece corrida e cheia de novas oportunidades, o final dela pode te colocar um pouco mais reflexiva e com algumas duvidas de quais caminhos realmente deve seguir. Não é momento agora de aprisionar sua mente em busca de respostas – lembre-se de sentir antes suas ações e de arriscar certas coisas para que tenha, de fato, o que deseja na vida.

Sagitário: Esta semana, finalmente, Marte coloca um fim em um período mais desafiador nas suas relações com o mundo, sagitariana. Com isso, a ansiedade e certas questões pessoais ficam um pouco mais leves. Dessa forma, chegou a hora de ter um pouco mais de clareza com seus planos, metas e projetos.

Capricórnio: A Semana começa com boas oportunidades de crescimento e alguns projetos que considerava perdidos podem voltar ao seu campo de visão. Mas, para isso, tire da frente pequenos detalhes que não importam agora – o momento é de mais atitude e mais praticidade em tudo que vem desejando. Pessoas ligadas ao seu trabalho podem trazer boas notícias, fique atenta!

Aquário: A semana começa com boas notícias e chances de crescimento e expansão. Você vem se sentindo perdida em alguns momentos, mas esse peso chega ao fim nos próximos dias. Você volta com a energia mais determinada em conseguir o que deseja. No final da semana, cuidado apenas com questões mal resolvidas do passado ou de traumas para que não reverbere em suas relações. Diálogo e paciência são a chave.

Peixes: Os próximos dias trazem mais foco e equilíbrio em suas emoções. Você estará mais atenta e, de forma prática, pode conseguir desvendar certos incômodos que vem ganhando forma nos últimos tempos. Tenha a coragem de mudar o que for necessário para alcançar o seu melhor.