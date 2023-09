Horóscopo da semana: previsões de 04/09 a 10/09

Chegou a hora de se preparar para o início de uma nova semana, e o Horóscopo, é claro, pode te ajudar com algumas pistas! A segunda-feira começa com Júpiter retrógrado em Touro, que nos lembra que a fé deve prevalecer em qualquer momento da vida. Mas há também espaço para o positivo, como a oportunidade de renovar o seu poder pessoal e de superar os desafios.

Horóscopo da semana

Áries: A primeira semana de Setembro oferece um alerta especial para suas finanças. Isso porque Júpiter, o planeta da sorte e prosperidade, fica retrógrado em seu setor de finanças e pede um cuidado maior com gastos desnecessários e imprevistos. Por outro lado, os romances voltam com tudo e há chances de harmonizar muito seu setor amoroso.

Touro: Júpiter, que está alocado em seu signo, começa seu modo retrógrado e traz alertas, especialmente com seu modo de enxergar as situações que acontecem ao seu redor. Tenha prudência em não julgar antes de saber, mas, sobretudo, não agir de forma impulsiva ou exagerada em situações que pedem novos olhares. Utilize esse período para encerrar alguns ciclos e abrir estradas para novas possibilidades.

Gêmeos: Vênus volta ao seu movimento direto em seu setor de comunicação e as questões cotidianas voltam à harmonia, em especial com os relacionamentos. Contudo, Júpiter fica retrógrado em seu setor de sonhos e algumas questões internas podem “borbulhar” neste período. Cuide das suas emoções.

Câncer: Esta semana, Vênus volta ao seu movimento direto e traz influências boas para seu setor financeiro. Ganhos extras, novas oportunidades e possibilidade de aumento e promoção podem voltar na linha de frente da sua vida profissional. Aproveite para renovar seus contatos e cuidar melhor da sua vida social também.

Leão: Depois de um mês e meio recebendo a energia de Vênus retrógrada, finalmente, você começa a semana mais aliviada com a volta da normalidade do planeta do amor. Aguarde por mais harmonia e leveza em seu setor pessoal, mas um equilíbrio também em suas decisões. Por outro lado, Júpiter pede alerta com seu trabalho, por algumas mudanças de caminhos e planos que podem ocorrer.

Virgem: Pode comemorar, Virgem, seu lado emocional te oferece uma trégua e o peso que estava sentindo finalmente pode equilibrar. Por outro lado, Júpiter, em sua área de expansão e espiritualidade, coloca o pé no freio e promove uma série de mudanças em sua maneira de enxergar seus planos e conquistas. Considere novas possibilidades para questões que você deseja mudar.

Continua após a publicidade

Libra: Setembro traz novas possibilidades de expansão e crescimento, principalmente se você focar na sua sociabilidade – o que você sabe fazer tão bem. Alguns planos podem ser colocados em prática, o que vai exigir mais de você, mas os resultados tendem a ser satisfatórios. Contudo, algumas pequenas mudanças práticas da sua vida precisam ser olhadas com mais responsabilidade. Saiba fazer os encerramentos necessários.

Escorpião: Essa semana, sua vida profissional traz novas e prósperas oportunidades de ganhos e crescimento. Contatos e boa exposição podem contribuir com sua expansão. Já no setor pessoal, Júpiter traz um novo olhar sobre suas relações – o que de fato você quer a partir do que você vem construindo? É a chance de olhar para o que precisa ser melhorado.

Sagitário: Com a volta de Vênus ao seu modo direto, você tem a chance de se reconectar novamente com a fluência de boas ideias e projetos que estavam em andamento. Olhe para seu propósito com sabedoria para que não haja dúvidas de onde deseja chegar. Júpiter, seu regente, traz um olhar mais atento a tudo que deve ser alterado e transformado em sua rotina – não carregar pesos que não são seus é o primeiro aprendizado.

Capricórnio: Para a primeira semana de Setembro, você tende a ter um olhar mais criterioso a tudo que se apresenta a você. Contudo, não se demore na análise, saiba separar o joio do trigo para tirar suas conclusões de maneira mais assertiva. Júpiter retrógrado no setor mais positivo do seu Mapa te pede cautela com os sentimentos à flor da pele e com a ansiedade.

Aquário: Vênus, o planeta do amor, finalmente dá uma folga em seus relacionamentos e harmoniza tudo que for necessário, trazendo mais clareza e leveza. Este posicionamento te pede que mantenha os aprendizados e trace novos objetivos a partir deles. Porém, Júpiter, em seu setor familiar, traz novas perspectivas e caminhos. Uma mudança não está descartada neste período.

Continua após a publicidade

Peixes: Apesar de alguns atrasos e demoras em seus projetos e ideias, você sente essa semana um pouco mais direcionada, com foco no que realmente importa. Não tenha receio de fazer escolhas, tampouco decidir por caminhos novos, descartando velhos hábitos, crenças e situações. Não se apresse em fazer as coisas funcionarem, tudo há seu momento correto.