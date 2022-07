Horóscopo semanal: as previsões de 04/07 a 10/07

Áries

Esta semana, os astros pedem mais foco em seus objetivos – não se perca em pequenos detalhes que não farão diferença alguma. Marte começa sua caminhada pela sua Casa do Dinheiro e oferece uma força além do normal para você organizar de vez o que precisa para aumentar seus ganhos. Lembre-se que sua essência é de ação, não demore e nem postergue suas atitudes. Faça hoje a construção do seu futuro.

Touro

Marte faz o movimento para seu signo e traz para você a coragem necessária para resolver o que está pendente. Contudo, não confunda essa energia com medo: você perde tempo e vida quando deixa de fazer coisas por medo do resultado. É tempo de arriscar um pouco mais, ousar um pouco mais e fazer fora da caixa.

Gêmeos

Semana de alguns movimentos e novidades – é hora de focar sua energia no que realmente importa. Assuntos financeiros ganham destaque, pois, apesar do processo de melhoria estar um pouco devagar, você pode receber novos convites e projetos que trazem novos ares para este setor. Abra-se para as oportunidades.

Câncer

Mercúrio, o planeta da Comunicação e trabalho, entra em seu signo e faz companhia para o Sol nos próximos dias, aumentando bastante a força do seu poder pessoal. Pode sentir uma necessidade de mais sociabilidade com chances de conhecer novas pessoas e, com isso, garantir seu lugar em boas oportunidades. Aproveite o período para exercitar seu lado espontâneo.

Leão

Chega o período do ano que você fica um pouco mais introspectivo e está tudo bem: respeite seu processo para sentir-se mais forte ao definir seus próximos trajetos. Esta semana, com uma forte influência do lado emocional, você estará mais sensível, o que pode ser um excelente momento para fazer as pazes com seu passado e com as escolhas que te trouxeram até aqui.

Virgem

Para esta semana, algumas boas oportunidades de crescimento marcam seus dias, apesar de algumas tensões ligadas a exageros e mudanças de rotas. Não entre na pilha do imprevisto, foque no que realmente você deseja construir de futuro. Relacionamentos precisam de um pouco mais de força de vontade para serem entendidos, tenha paciência.

Libra

Esta semana, a Lua Crescente em seu signo marca uma tensão com Júpiter, causando um excesso e energia, sobretudo no que diz respeito à falta de entendimento. Procure se colocar no lugar do outro e não leve tudo pelo lado pessoal, pois com isso você pode perder algumas oportunidades em aprender e crescer também. Não entre em pilhas desnecessárias.

Escorpião

Semana de Lua Crescente em seu signo, o que traz novas perspectivas para o futuro e crescimento de seus projetos. Apesar de ansioso, o universo te concede a energia necessária para ter o que busca. Contudo, muito cuidado com seu lado emocional que está à flor da pele esta semana: deixe o passado ficar onde está, pois tudo pode ser ressignificado.

Sagitário

O planeta do movimento, Mercúrio, entra em um setor mais emocional para você essa semana e, mesmo que você não queira, as coisas que precisam ser resolvidas de vez podem voltar pedindo este novo caminho. Não prenda situações, deixe fluir o que for necessário para você obter o que há de novo a ser vivenciado.

Capricórnio

Marte em seu paraíso astral traz força e resiliência para você promover novas e sólidas estradas, sobretudo no que diz respeito aos seus planos. Não teime e nem demore com coisas pequenas. Seu poder pessoal ganha força e equilíbrio, podendo, inclusive, atrair boas oportunidades para perto, tanto na vida pessoal, quanto na profissional.

Aquário

Mercúrio entra em sua casa de trabalho diário e traz boas novas com projetos que te ajudam a aumentar a renda e a satisfação na carreira. Não prenda nenhuma oportunidade. Por outro lado, a Lua Crescente entra em alguns embates com Saturno retrógrado, o que te faz lembrar de algumas responsabilidades. Cuidado com prazos e em tentar carregar mais do que deveria. Concentre-se em uma coisa de cada vez para não se perder.

Peixes

Sol e Mercúrio na sua casa de sorte promovem boas energias e trazem oportunidades de ouro para você. Contudo, não há necessidade de forçar situações e tampouco trabalhar com ansiedade. Procure fazer o que precisa e se deixar guiar por energias mais leves também. Lembre-se que nem sempre as coisas são como aparentam ser.

Pílulas diárias

04/07: Lua em Virgem nos oferece mais atenção com o que não estamos vendo. Tudo na vida pode ser ajustado com um olhar mais perceptivo e aberto a mudanças

05/07: Mercúrio em Câncer traz a chance de tratarmos alguns assuntos com mais leveza. É a oportunidade que você tem de falar sobre o que você sente.

06/07: Marte em Touro nos oferece energia e foco no que queremos construir. Contudo, não tenha medo quando as coisas começarem a dar certo… relaxe e aproveite!

07/07: Lua e Saturno se encontram no céu e uma onda um pouco mais responsável pode chegar para te lembrar que seu futuro deve ser tratado com seriedade e não com brincadeira!

08/07: Lua crescente em Escorpião faz crescer as emoções. O que você está querendo transbordar e está com medo de sentir?

09/07: Sol e Lua nos presenteia com uma energia sútil e intuitiva. Não tenha receio de demonstrar o que sente para quem precisa.

10/07: Domingo de astral leve com a Lua em Sagitário. Aproveite para expandir e oferecer o que você tem de bom para quem deseja compartilhar a vida!