Horóscopo da semana: previsões entre 26 de agosto e 01 de setembro

Essa semana inicia-se com o surgimento da Lua Minguante, o que pode provocar um estado emocional mais sensível em algumas pessoas. Controle-se, e tente não se sobrecarregar com as tarefas do dia a dia. A energia, porém, muda drasticamente na quarta-feira, por conta do encerramento do atual Mercúrio Retrógrado. Quem aproveitou o período para finalizar ciclos e repensar a vida, inclusive, passará a colher os frutos.

E não para por aí. A seguir, você confere as previsões de cada signo para os próximos sete dias:

Horóscopo semanal de todos os signos (26/08 a 01/09)

Áries: A semana promete ser cheia de movimento e transformações. Com Marte, seu planeta regente, iluminando o setor de comunicação, as atenções se voltam para trabalho e estudos. Esse trânsito pode trazer um impulso para você reestruturar seu ambiente de trabalho ou ajustar sua rotina, buscando maior produtividade e eficiência.

Touro: Taurinos sentirão uma forte conexão com relacionamentos e criatividade essa semana. Com Vênus, seu planeta regente, ainda brilhando em um setor favorável do seu Mapa Astral, surge uma oportunidade de refletir sobre seus valores e o que realmente deseja em termos de amor e satisfação pessoal.

Gêmeos: Nesta semana, uma energia mais introspectiva toma conta, com a Lua Minguante em seu signo ressaltando a importância dos relacionamentos e parcerias. Você pode se encontrar imerso em conversas significativas ou em negociações cruciais. Contudo, é essencial equilibrar essa intensidade com momentos de descanso e atenção às suas necessidades emocionais.

Câncer: A semana coloca as parcerias e relacionamentos em evidência. É uma excelente oportunidade para pensar nos seus compromissos e encontrar maneiras de fortalecer os laços significativos em sua vida. Manter o equilíbrio e a reciprocidade será fundamental para preservar a harmonia nos relacionamentos.

Leão: Com Mercúrio ainda retrógrado, você pode encontrar dificuldades em questões financeiras ou na gestão de recursos. Esse é um período ideal para revisar seu orçamento, ajustar estratégias financeiras e assegurar que suas decisões sejam fundamentadas em dados concretos, e não apenas em impulsos emocionais.

Virgem: Com o Sol entrando em seu signo, esta é a sua época de brilhar, mas as energias indicam que você pode se sentir mais voltado para dentro, refletindo sobre planos, estabelecendo metas e ajustando aspectos importantes da sua vida. É um período oportuno para reavaliar suas prioridades e assegurar que está seguindo o caminho desejado.

Libra: Mercúrio indica que é o momento de lidar com pendências e revisar seus planos antes de avançar. A comunicação pode enfrentar obstáculos, especialmente em situações que envolvem relacionamentos e interações sociais. Seja clara em suas intenções e mantenha-se disposta a fazer ajustes e revisões conforme necessário.

Escorpião: Os astros indicam que é hora de revisar e ajustar seus planos amorosos. É possível que surjam mal-entendidos ou a necessidade de renegociar acordos. Ter paciência será crucial para assegurar que todos estejam alinhados e que a comunicação seja clara e eficaz.

Sagitário: No início da semana, a Lua em Gêmeos traz uma energia introspectiva que pode motivá-la a refletir mais profundamente sobre seus relacionamentos. Use esse período para se reconectar com seus ideais e valores, mas evite se perder em múltiplos projetos simultaneamente.

Capricórnio: A semana está marcada por uma energia de otimismo e um desejo de estabelecer conexões mais profundas com os outros. Aproveite essa fase para socializar e fortalecer seus laços com amigos e grupos que compartilham seus interesses e objetivos.

Aquário: Mercúrio indica que você pode encontrar dificuldades na comunicação e na gestão de recursos compartilhados. Pode ser necessário revisar acordos financeiros, resolver mal-entendidos ou ajustar seus planos econômicos. Preste atenção aos detalhes e evite decisões precipitadas.

Peixes: Os astros indicam possíveis desafios na comunicação em parcerias e contratos. Este é um momento para revisar acordos, esclarecer mal-entendidos e comunicar suas intenções de forma clara. A paciência será fundamental para evitar conflitos e assegurar que o resultado seja satisfatório e positivo.

Pílulas

26/8 : Lua Minguante deixa as coisas mais sensíveis. Evite se sobrecarregar

: Lua Minguante deixa as coisas mais sensíveis. Evite se sobrecarregar 27/8 : Não tenha medo de mudar o que precisa para chegar onde deseja

: Não tenha medo de mudar o que precisa para chegar onde deseja 28/8 : Fim de Mercúrio Retrógrado. Lições aprendidas, é hora de seguir

: Fim de Mercúrio Retrógrado. Lições aprendidas, é hora de seguir 29/08 : Não permita que seus desejos sejam deixados para depois

: Não permita que seus desejos sejam deixados para depois 30/8 : Não misture quem você pensa que é com o que é de verdade

: Não misture quem você pensa que é com o que é de verdade 31/8 : Cuide dos pensamentos

: Cuide dos pensamentos 01/09: Feliz, Setembro! É hora de brilhar!

