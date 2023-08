Horóscopo da semana: previsões entre 14/08 e 20/08

Na semana entre 14/08 e 20/08, a Lua em Leão promove esperança para os corações aflitos. Harmonia e paz rondam os relacionamentos, e teremos a oportunidade não só de cuidarmos daquilo que é importante para nós, mas também organizar tudo o que estamos procrastinando. Abaixo, confira a previsão completa do horóscopo para cada signo.

Horóscopo semanal

Áries: A semana começa com a Lua no seu ponto mais positivo do Mapa Astral, indicando boas novas em projetos e na vida profissional. Conte bastante com a sua criatividade para inovações e ideias fora da caixa. É uma boa semana para se socializar e conhecer gente nova.

Touro: Os próximos dias trazem jogo de cintura com parentes e família. Questões de casa pedem atenção especial e uma mudança ou novidade pode movimentar as coisas no seu lar esta semana. Na quarta, a lua muda para a fase Nova e uma notícia ou novidade há muito esperada pode chegar pra você.

Gêmeos: A semana traz as energias da Lua Nova em sua área de conhecimento e comunicação para dar uma apaziguada nos ânimos por aí. Você pode ter suas ideias aceitas e reconhecidas no trabalho, dando um novo ânimo e novas perspectivas para sua vida profissional. No amor, diálogo e harmonia te acompanham em suas relações.

Câncer: Pode esperar por boas novas nas finanças, já que um acordo, benefícios e até a possibilidade de um aumento ronda os próximos dias. Esteja aberta a novidades e a momentos em que você pode ser mais requisitada que o normal. Suas relações passam por altos e baixos, cuidado ao falar o que pensa.

Leão: A Lua começa a semana iluminando seu signo, trazendo os bons ares da fase Nova. Os próximos dias oferecem oportunidades e vibrações boas para você tirar da gaveta um projeto e até ser reconhecida pelos seus esforços em sua área profissional. No amor, semana de mais leveza, mas cuidado ainda com más interpretações.

Virgem: Dias mais leves te encontram essa semana, com novidades e boas movimentações. Você pode ser convidada a participar de algo que há tempos queria ou pode encontrar boas chances de se destacar em seu trabalho. Mesmo com sua baixa de energia, procure estar com o pessoal que confia e interagir mais com sua sociabilidade.

Continua após a publicidade

Libra: A Semana de Lua Nova traz necessidades de projetar seus ideais para o futuro. Novas ideias, bem como boas perspectivas com projetos de trabalho podem te trazer um novo gás essa semana. Confie nos seus instintos! No amor, boas oportunidades de vir alguém novo por aí.

Escorpião: O meio de Agosto promove boas perspectivas para seu trabalho. Boas possibilidades de reconhecimento e aumento dos ganhos. Mas, para isso, será necessário trabalhar mais sua comunicação e visibilidade. Nos relacionamentos, momentos de muita conexão e harmonia com o par romântico.

Sagitário: Com a fase Nova chegando essa semana, você pode esperar por um momento de mais lucidez diante de algumas decisões a serem tomadas. Sua conexão com a espiritualidade também faz diferença nos próximos dias, trazendo os sinais necessários que você precisa para sua vida pessoal.

Capricórnio: Com a Lua Nova iluminando seu setor de transformações e recomeços, você recebe as bênçãos do Universo para uma grande mudança e até para novas perspectivas. Na vida profissional, o reconhecimento que tanto almeja pode chegar e trazer bons frutos. Mas não se esqueça do lado emocional para equilibrar a balança da vida.

Aquário: Depois de uma semana reflexiva, a Lua Nova chega ao seu setor de relacionamentos e parcerias com boas energias. Uma relação já formada ganha novos ares e vocês conseguem melhorar a conexão e o diálogo. Para quem busca um amor, as chances aumentam consideravelmente. Uma parceria profissional próspera pode ser firmada também.

Peixes: Semana de certo alívio em algumas questões que pareciam sem saída. Você pode aproveitar bons insights e sua intuição para seguir em frente com um plano que você julgou ter encerrado. A rotina ganha novos movimentos e oportunidades de novos ganhos.