Horóscopo da semana: previsões entre 11/11 e 17/11

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Esta é uma boa semana para tentar realinhar expectativas e priorizar aquilo que importa para você. Câncer e Leão poderão ter bons momentos profissionais, enquanto Touro e Sagitário irão se favorecer se usarem o período para reflexão e a busca pelo auto-conhecimento. Confira todas as previsões abaixo

Previsões para a semana de 11/11 a 17/11

Áries: Vênus em Capricórnio pode trazer uma abordagem mais séria aos relacionamentos e o foco agora é de compromissos que agreguem segurança e estabilidade. Se você estiver em um relacionamento, o período favorece conversas sobre projetos de vida e construções em conjunto. Além disso, o fim de Saturno Retrógrado traz alívio na área emocional.

Touro: A entrada de Vênus no ponto mais positivo do seu Mapa Astral traz uma energia favorável para sua carreira, oferecendo a possibilidade de trabalhar melhor sua criatividade em planos futuros. A Lua Cheia em seu signo marca um momento de reflexão e autoconhecimento, revelando o impacto da sua determinação e o que precisa ser ajustado em seus projetos pessoais.

Gêmeos: O fim de Saturno retrógrado traz mudanças importantes na sua carreira e na forma como você lida com suas responsabilidades profissionais. Com Vênus chegando em sua área de transformações, é um excelente período para aprofundar os laços na relação. Para quem estiver em busca, a atração pode surgir com pessoas maduras ou que ofereçam estabilidade emocional.

Câncer: O fim de Saturno retrógrado em seu setor de expansão abre novas perspectivas para você em questões relacionadas ao crescimento pessoal e espiritual. Agora é o momento em que bloqueios e atrasos podem começar a se dissolver, permitindo mais fluidez. A Lua Cheia ilumina suas amizades, grupos e aspirações de longo prazo.

Leão: A Lua Cheia traz brilho ao seu setor de carreira, marcando um momento de destaque, reconhecimento e conquistas. A energia de Saturno em Peixes, voltando ao movimento direto, traz oportunidades de trabalhar questões mais profundas de transformação pessoal e emocional com mais leveza. Liberte-se de padrões que já não servem mais ao seu crescimento.

Virgem:A semana traz oportunidades para alinhar suas necessidades espirituais e físicas, buscando momentos mais leves. Com o fim de Saturno retrógrado em Peixes, há uma possibilidade de reorganizar suas prioridades emocionais e equilibrar expectativas futuras nos relacionamentos.

Libra: Com Vênus, seu regente, entrando em seu setor familiar, há foco em questões familiares, no lar e nas suas bases. Você pode estar mais focada a cuidar da segurança, conforto ou em melhorias em casa. A Lua Cheia do dia 15 pode trazer à tona emoções profundas relacionadas à confiança, intimidade e entrega nas relações.

Escorpião: O fim de Saturno retrógrado em seu paraíso astral traz um alívio para questões relacionadas à sua criatividade e projetos no trabalho. Essa semana, você volta a avançar com mais confiança em atividades que trazem prazer e realização. A Lua Cheia em seu setor de relacionamentos ilumina suas parcerias e relações, destacando a importância de equilíbrio e reciprocidade.

Sagitário: A Lua Cheia dessa semana destaca seu setor de trabalho e rotina, marcando um momento em que esforços diários, projetos ou mudanças no ambiente de trabalho podem chegar trazendo impactos positivos. Trata-se de um período de reconhecimento pelo seu empenho e um momento de reflexão sobre ajustes necessários para manter um equilíbrio saudável em sua vida profissional e vida pessoal.

Capricórnio: Vênus chega em seu signo e promove uma renovação em todos os aspectos da sua vida, sobretudo ao que você coloca como prioridade. É um momento importante para revisitar situações que você planeja para o futuro. Com a Lua Cheia em seu paraíso astral, o romance, a expressão dos sentimentos e as conexões afetivas estão em alta. Você pode se sentir mais conectada com alguém especial.

Aquário: O fim de Saturno retrógrado traz alívio em questões relacionadas ao seu setor financeiro. Agora, é o momento de reorganizar e seguir em frente com mais clareza. Vênus traz praticidade e realidade para o amor. Você pode sentir uma necessidade, a partir de agora, de construir algo duradouro, sólido e com base em valores compartilhados.

Peixes: O fim de Saturno retrógrado em seu signo traz um período de alívio e transformação interna. Você pode sentir que, finalmente, está liberada de algumas tensões ou responsabilidades que estavam pesando sobre sua saúde mental ou emocional. Além disso, essa semana marca um período significativo de renovação e conclusão. Você pode perceber mais clareza e novos rumos para sua carreira.

Dias importantes da semana

11/11: Vênus entra em Capricórnio para solidificar os relacionamentos e tudo que você considera importante

12/11: Mercúrio em Sagitário enfrenta Saturno em Peixes: cuidado com os ímpetos e a falta de responsabilidade

13/11: Lua em Áries e Júpiter em Gêmeos promove crescimento para quem tem coragem!

14/11: Lua em Touro em tensão com Plutão pede mais discernimento com as mudanças que podem acontecer

15/11: Lua Cheia em Touro promove uma energia de concretização dos ideais

16/11: Saturno deixa o modo retrógrado em Peixes e novas oportunidades mais estáveis chegam para todos os signos

17/11: Lua em oposição a Mercúrio promove tensão com a comunicação nas relações. Cautela!

