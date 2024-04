Horóscopo da semana: previsões dos signos até 21/04

Nesta segunda (15), a Lua Crescente em Câncer nos convida a sentir – é o momento de usar a intuição. Este movimento, aliás, nos acompanha até domingo, com os astros mostrando que precisamos cuidar melhor de nós mesmos, e até pegar mais leve em ímpetos e teimosias. Vamos ao horóscopo da semana?

Horóscopo da semana para cada signo

Áries: A semana começa com a Lua Crescente em seu setor de família e casa e alguns assuntos desta temática podem ganhar uma atenção especial nos próximos dias. Com a chegada do Sol em seu setor de finanças, há possibilidades de novos ganhos a caminho – mas, mudanças importantes e definitivas também chegam.

Touro: A energia de Mercúrio Retrógrado e Vênus em seu setor emocional traz algumas dúvidas e momentos de reflexão sobre seus sentimentos e próximos passos no amor. Mantenha-se firme no que deseja. O Sol chega por aí essa semana, renovando seu brilho pessoal e energia vital. A união de Júpiter e Urano em seu signo traz profundas e definitivas transformações.

Gêmeos: Essa semana, com a chegada do Sol em seu setor emocional, você tende a ter mais clareza dos caminhos que deseja seguir com seus sentimentos. Além disso, Júpiter e Urano no mesmo setor promovem mudanças significativas e importantes para que você leve os próximos tempos de maneira mais firme com seus ideais.

Câncer: A Lua inicia a semana em seu signo promovendo um mergulho emocional. No campo amoroso, é momento de colocar seus sentimentos na balança, refletindo e promovendo mudanças, se necessário. Tudo agora ganha proporções maiores e convém analisar, de fato, o que deseja.

Continua após a publicidade

Leão: O Sol chega em seu setor de carreira, trazendo boas perspectivas e reconhecimento. A união de Júpiter e Urano no mesmo setor traz ainda mudanças transformadoras, embora possam causar desconforto em um primeiro momento. Entregue-se para as oportunidades. A comunicação ainda pede cautela – cuidado com explosões emocionais.

Virgem: Essa semana, Mercúrio ainda traz alguns transtornos com a comunicação e com projetos parados. Por isso, mantenha a calma com confusões e estresse. O Sol chega em seu setor de expansão e traz possibilidades de crescimento, assim como de novos conhecimentos e viagens. No amor, use e abuse da intimidade.

Libra: A semana traz as energias de Mercúrio Retrógrado ainda em seu setor de relacionamento – o que promove certos desafios na comunicação. Procure não levar tudo a ferro e fogo, mantenha a diplomacia antes de tomar certas decisões. Júpiter e Urano em seu setor de mudanças traz oportunidades de recomeços. Dê o start que precisa para chegar onde quer.

Escorpião: Os próximos dias trazem importantes conclusões sobre suas mais recentes angústias. A clareza promovida pelo Sol e pela Lua te oferecem caminhos e novas estradas. No amor, com a chegada do Astro Rei, você renova sua energia e um caminhar mais harmônico tende a acontecer. Porém, prepare-se para mudanças importantes com a união de Júpiter e Urano.

Continua após a publicidade

Sagitário: Com Vênus e Mercúrio Retrógrado em seu paraíso astral, você passa a semana com uma ansiedade um pouco maior. Porém, se souber direcionar sua energia para seu lado criativo, você pode ter grandes resultados. Com a união importante de Júpiter e Urano em seu setor de trabalho, prepare-se para mudanças importantes e significativas, que trazem novos rumos para seus sonhos profissionais.

Capricórnio: O Sol aporta em seu paraíso astral e promove uma nova energia para você, com mais poder e brilho pessoal. Você se sente mais motivada essa semana a colocar algumas coisas em andamento, incluindo na vida pessoal. O romance, aliás, passa por mudanças e será difícil não tomar decisões importantes agora.

Aquário: A energia do Sol em seu setor de casa, lar e família traz movimentos importantes. Mudança de residência, assim como reformas e transformações em tudo que for relacionado a esse setor não estão descartadas. Questões familiares também ganham novas energias, podendo ter sua atenção nos próximos tempos. Júpiter e Urano se unem e trazem rotas alternativas para questões muito enraizadas.

Peixes: A semana traz a energia ainda de Mercúrio Retrógrado e Vênus em seu setor de dinheiro, promovendo certos atrasos e questões desafiadoras. Espere mais um pouco antes de se movimentar com coisas novas. Sol, Júpiter e Urano em seu setor de comunicação e conhecimento podem trazer novos ares e caminhos alternativos para o que deseja fazer. Uma viagem pode ser remarcada.

Continua após a publicidade