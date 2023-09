Horóscopo da semana: Previsões de 25 de setembro a 01 de outubro

Nesta semana, as influências astrológicas trazem uma variedade de energias para os signos e é a última semana de setembro. Entre as movimentações astrológicas temos a Lua em Aquário, que promove um despertar de consciência, e o dia de Marte com a Lua em Peixes, que traz uma combinação de emoção e ação. A Lua Cheia em 29/9 traz a colheita do que plantamos, e em 01/10, a chegada de outubro é saudada com a esperança de uma expansão de amor e consciência. Confira, a seguir, as previsões semanais do horóscopo.

Áries: O astral leve e descontraído desta semana pode trazer a você insights poderosos para seus planos futuros. Sua sociabilidade está em alta e novos contatos podem surgir com boas oportunidades. O momento é ideal para cuidar melhor também de você. Romance à vista.

Touro: Sua rotina ganha novos ares e o trabalho pode trazer boas possibilidades de crescimento e expansão. Contudo, vigie seus pensamentos para não ser tão pragmática – mudar a rota, muitas vezes, é necessário para você ver do que é capaz. Não deixe a energia cair: procure se animar e se socializar também.

Gêmeos: Com o Sol brilhando em seu paraíso astral, sua energia melhora consideravelmente, oferecendo oportunidades positivas para explorar o seu melhor. Criatividade, sociabilidade e doses extras de autocuidado fazem da sua semana um palco para suas realizações mais íntimas.

Câncer: Movimentos importantes se encontram essa semana, com a resolução de causas pendentes e até certa pressa em resolver o que estava parado. A calma ainda é grande aliada – cuidado com os impulsos em querer resolver tudo para todo mundo. Com o Astro Rei brilhando em seu setor familiar, espere por momentos gostosos ao lado de quem ama.

Leão: Semana com boas energias para resolver questões ligadas ao trabalho e também com o dinheiro. Novas oportunidades e possibilidades de reconhecimento te encontram, o que pode ser bastante favorável para seu crescimento. Conte com ajuda de colegas e amigos para expandir seus contatos – aproveite as boas vibes para praticar seus hobbies ou fazer viagens rápidas.

Virgem: Os próximos dias trazem boas vibrações para seu setor de finanças e organização pessoal. O momento é ótimo para refazer seus planos, se necessário, e partir para a ação pensando no futuro. Uma promoção ou uma oportunidade nova não está descartada. Confie em sua capacidade de se renovar quando você mais precisar.

Libra: O momento é seu, libriana! Com o Sol reinando em seu signo, você passa por uma boa renovação solar e tende a alcançar frutos positivos para sua mudança para o próximo ano. Contudo, é a hora de renovar seus ciclos, colocando o ponto final de vez no que não quer mais para sua vida. Preparada?

Escorpião: Chegou a época do ano que você sente tudo com mais intensidade – contudo, é uma oportunidade perfeita para você alcançar o que há de melhor em prol da sua evolução. Não tenha medo de renovar o que for preciso para sua saúde mental ficar em dia. O período é excelente para você se dedicar ao que gosta de fazer.

Sagitário: A semana começa agitada e com grandes chances de sucesso, se assim você permitir.O contato com pessoas novas pode movimentar seus dias e te fazer muito bem, trazendo animação em sua vida profissional e pessoal. Não desperdice a chance de se aventurar e curtir mais os seus dias.

Capricórnio: Com o Sol reinando em seu setor profissional, você tende a alcançar boas novas no trabalho, com chances de reconhecimento e expansão. É o momento ideal para colocar seus planos em prática, pois com este posicionamento, o retorno é garantido. Cuidado, apenas, com algumas tomadas de decisões precipitadas – não tome por impulso o que deve ser pensado.

Aquário: Com a energia solar brilhando em seu setor de expansão e crescimento, você pode alcançar boas novas através de novos estudos e até mesmo de novas oportunidades de trabalho. É hora de pensar grande, aquariana, e colocar em prática tudo o que vem plantando. A espiritualidade está ao seu lado também, abra-se para este tipo de energia.

Peixes: O momento é propício para explorar novas energias e possibilidades. Abra-se para convites e foque mais no seu círculo social. Assuntos envolvendo patrimônio ganham destaque também, assim como resoluções na justiça. Cuidado, apenas, com o excesso de cuidado com questões que não são suas.

Principais movimentações da semana:

25/9: Lua em Aquário promove um despertar de consciência. O que você deseja para você?

26/9: Dia de Marte, Lua em Peixes. Energia de emoção e ação andam juntas.

27/9: Não tenha medo das suas escolhas.

28/9: Lua ariana coloca a energia necessária no que você é capaz de realizar.

29/9: Lua cheia traz a colheita do que foi plantado.

30/9: Dia de Saturno nos lembra que a responsabilidade pela nossa felicidade é só nossa.

01/10: Bem-vindo, Outubro! Traga a expansão de amor e consciência que precisamos.