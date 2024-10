Horóscopo da semana: as previsões de 07 a 13 de outubro

A semana de 07 a 13 de outubro promete grandes transformações e revelações no horóscopo! Com a saída de Plutão da retrogradação, muitas áreas da sua vida podem ganhar um novo impulso.

As energias de Vênus e Marte também trazem à tona questões emocionais e relacionamentos mais intensos. Descubra o que os astros reservam para o seu signo e aproveite essa fase de renovação.

Confira o horóscopo da semana

Áries: A saída de Plutão da retrogradação em Capricórnio pode trazer resoluções inesperadas em questões profissionais. Pode ser o momento de finalizar algo que você vinha adiando. A união entre Vênus e Marte favorece o campo emocional e os relacionamentos ganham mais profundidade.

Touro: Júpiter retrógrado em Gêmeos sugere que você reavalie seus planos financeiros. Pode ser necessário fazer ajustes e ser mais cautelosa com investimentos. Mercúrio em Escorpião traz conversas mais intensas e profundas no amor. Você pode sentir a necessidade de maior transparência nos seus relacionamentos.

Gêmeos: Júpiter retrógrado em seu signo pede uma revisão nas suas ambições de longo prazo. Talvez seja a hora de reavaliar seus projetos e estratégias profissionais. Questões não resolvidas no amor podem surgir, mas agora há uma chance de curar antigas feridas.

Câncer: Plutão saindo da retrogradação em Capricórnio impacta suas parcerias de trabalho. É hora de restabelecer limites saudáveis ou repensar acordos. Já a aproximação entre Vênus em Escorpião e Marte em seu signo favorece a intimidade e a paixão. Relacionamentos ganham um novo fôlego, com mais intensidade e romance.

Continua após a publicidade

Leão: Com o fim de Plutão retrógrado, questões profissionais e de rotina começam a se movimentar novamente. Haverá maior clareza para fazer ajustes práticos. Vênus e Marte acendem o lado emocional e romântico. Se houver conflitos não resolvidos, agora é o momento de abordá-los de maneira construtiva.

Virgem: Júpiter retrógrado em Gêmeos sugere que você revise suas estratégias de carreira, pois uma abordagem mais flexível pode ser necessária. Mercúrio em Escorpião facilita o diálogo honesto e direto. É uma semana propícia para abrir o coração e resolver desentendimentos.

Libra: A saída de Plutão da retrogradação em Capricórnio traz resoluções para questões pendentes em casa ou relacionadas ao lar. A harmonia de Vênus e Marte favorece o amor e a intimidade. Você pode sentir uma conexão mais profunda com seu par romântico ou estar aberta a novas experiências emocionais.

Escorpião: Plutão saindo da retrogradação pode liberar bloqueios que estavam impedindo avanços profissionais e um ciclo de renovação começa agora. Com Vênus em seu signo formando um trígono com Marte, a paixão e a intensidade dominam. A semana pede grande intimidade e revelações no campo amoroso.

Sagitário: Júpiter retrógrado em Gêmeos pede cautela nas decisões profissionais, pois pode ser necessário revisar parcerias ou contratos antes de seguir em frente. Vênus e Marte estimulam conexões emocionais profundas. Se estiver em um relacionamento, este é um momento de reconexão e cura emocional.

Continua após a publicidade

Capricórnio: Essa semana, a saída de Plutão da retrogradação em seu signo pode trazer clareza sobre questões de poder e autoridade no trabalho. Você poderá se sentir mais confiante para assumir o controle de certas situações. O encontro de Vênus e Marte fortalece a vida amorosa. Há mais espaço para expressar emoções e desejos com mais profundidade e sinceridade.

Aquário: Júpiter retrógrado em Gêmeos sugere que você reavalie os métodos de comunicação no trabalho, pois pode ser necessário ajustar a forma como transmite suas ideias. Vênus e Marte trazem mais harmonia e conexão nos relacionamentos. Se houver questões emocionais pendentes, agora é o momento de resolvê-las com sensibilidade.

Peixes: Com Plutão saindo da retrogradação, suas metas de longo prazo podem começar a ganhar mais clareza. O momento é propício para ajustes e novas direções. A união entre Vênus e Marte favorece as relações de amizade e amor. Conexões emocionais ganham mais profundidade, trazendo curas importantes.

Pílulas da semana:

07/10: O autoconhecimento é a chave que abre portas para a vida que realmente queremos viver.

08/10: Reconhecer seu valor é o primeiro passo para construir uma autoestima sólida e inabalável

Continua após a publicidade

09/10: O recomeço não é um sinal de fraqueza, mas de coragem em acreditar que você pode se reinventar

10/10: Quando nos conhecemos profundamente, deixamos de aceitar menos do que merecemos

11/10: Recomeçar é dar a si mesmo a oportunidade de escrever uma nova história, com mais sabedoria e amor-próprio

12/10: A autoestima floresce quando paramos de nos comparar com os outros e começamos a apreciar nossa jornada única

13/10: Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar e perceber o quanto somos fortes para recomeçar.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.