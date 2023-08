Horóscopo da semana: previsões de 21 a 27 de agosto

Prepare-se para uma semana de desejos profundos emergindo, muita coragem e crescimento! O período conta com a chegada da Lua em Escorpião e do Sol em virgem junto de Mercúrio Retrógrado – mas não é preciso ter medo, este é o momento de enfrentar imprevistos com discernimento e clareza. Vamos ao horóscopo da semana?

Horóscopo da semana

Áries: O Sol esta semana começa a brilhar intensamente em tudo que você faz em seu dia a dia, em sua rotina e cotidiano. As tarefas podem ganhar novas energias, mas cuidado com a ansiedade. Contudo, Mercúrio ficando retrógrado no mesmo setor pede mais racionalidade e análise antes de tomar alguma decisão importante.

Touro: Mercúrio fica retrógrado no setor mais positivo do seu Mapa Astral e o aviso é para enxergar melhor as possibilidades que estão surgindo para você agora. Não tome decisões precipitadas, mas não se demore na hora de demandar situações ou decidir por um caminho. Período pede calma e recolhimento na hora de entregar seu coração.

Gêmeos: Com seu planeta regente, Mercúrio, ficando retrógrado em seu setor familiar, você pode ser envolvido em questões familiares que deviam já ter sido resolvidas. Herança e até questões envolvendo sua casa pedem olhar mais atento. A boa notícia é que, com o Sol no mesmo setor, ficará mais claro e energeticamente positivo de resolver o que precisa.

Câncer: Semana astral importante, já que Sol e Mercúrio se juntam em seu setor de comunicação e conhecimento. Você tende a buscar alternativas de crescimento e isso é muito válido para seu momento atual. Contudo, não tenha pressa – analise com carinho as oportunidades que se apresentam. Uma viagem rápida pode ser remarcada. E a Lua, em sua fase Crescente, expande suas realizações.

Leão: A semana começa com os últimos momentos do Sol em seu signo, trazendo benfeitorias para sua renovação solar. Contudo, com o Astro-Rei chegando junto de Mercúrio Retrógrado em seu setor financeiro, a cautela segue com gastos excessivos e com uma forte energia de reorganização. Espere um pouco mais para promover grandes mudanças neste setor.

Virgem: Chegou o seu momento! Com o Sol brilhando por aí a partir do dia 23, você está mais que pronta para renovar suas energias e seu poder pessoal. Contudo, seu planeta regente, Mercúrio, também começa sua 3ª retrogradação este ano e te pede cautela e calma na hora de tomar suas decisões, fechar parcerias e começar algo novo. Tenha em mente que tudo acontece na hora certa e você terá o melhor se souber esperar.

Libra: Com Mercúrio retrógrado em seu setor de segredos e sonhos, você tende a ficar mais fechada e introspectiva, mas encare esse momento como uma chance do Universo para rever os passos que vem dando em sua vida. É hora de renovar seus sonhos e traçar planos concretos para realizá-los.

Escorpião: Com a Lua em seu signo começando a semana, você pode esperar por momentos de expansão emocional, mas de certa reflexão também. Seus desejos e vontades podem vir à tona e você deve ser muito sincera com você mesma para ter a coragem de segui-los para ser feliz. Mercúrio Retrógrado, contudo, barra um pouco sua sociabilidade e o convívio com amigos e colegas pode entrar em marcha lenta por agora.

Sagitário: Semana de Lua Crescente em seu signo, expandindo e evluindo todo seu trabalho e esforço dos últimos tempos. Porém, com Mercúrio retrógrado junto ao Sol em seu setor de carreira, você pode sentir certa lentidão com prazos e respostas, mas seu reconhecimento está garantido, sobretudo se usar a criatividade ao seu favor. Explore mais seu senso criativo.

Capricórnio: Com o astro solar e Mercúrio ficando retrógrado em seu setor de expansão e fé, você tende a ficar mais fechada e a questionar certas coisas e questões ao seu redor. Abrace essa energia, mas não se mantenha nela – afinal, o período é de reflexão de próximos passos. A Lua Crescente em seu signo te dá, por outro lado, a oportunidade de trabalhar e exercitar seu lado líder e empreendedor com um trabalho ou projeto.

Aquário: Semana de Lua Crescente em seu setor de rotina e tarefas diárias, o que pode trazer novas energias de um trabalho e até algo novo que começa a fazer parte do seu dia a dia. Por outro lado, Mercúrio retrógrado e o Sol dançam juntos em seu setor de transformação, trazendo luz a situações que você deve se desapegar para ontem. Não se demore.

Peixes: Com a semana trazendo movimentos importantes em seu setor social, de relacionamentos, você tende a colocar na balança o que, de fato, merece seguir em sua vida. Sol e Mercúrio retrógrado te dão a oportunidade de revisitar questões mal resolvidas, para que, com maturidade, tome as melhores decisões. Cuidado com a comunicação ao lidar com assuntos delicados – saiba falar, mas também ouvir.