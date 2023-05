Horóscopo da semana: previsões de 15 a 21/05

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Pode comemorar: o dia 15/05 marca o fim de Mercúrio Retrógrado e traz a volta do movimento de tudo aquilo que estava parado. Criar, aliás, é o grande verbo do período, com boa sorte e novas energias. Vamos ao horóscopo da semana?

Horóscopo semanal de 15/05 a 21/05

Áries: Mercúrio deixa o modo retrógrado em suas finanças e traz andamento de projetos e oportunidades de novos ganhos. Você se sentirá mais motivada a conseguir o que deseja. Comunicação e boa desenvoltura em suas relações também te encontram essa semana.

Touro: Esse vai e vem de energia por aí continua te beneficiando a pegar o remo da sua via e fazer escolhas excelentes para seu futuro, taurina. Júpiter, o planeta da boa sorte, chega por aí e fica por 1 ano te oferecendo oportunidades benéficas, se você souber dar um chega pra lá no pessimismo e exercitar outros olhares em sua vida.

Gêmeos: Com o fim de Mercúrio Retrógrado, você vai conseguir resolver pendências. Não tenha medo de voltar atrás, caso tenha tomado alguma atitude precipitada. Júpiter no setor dos seus sonhos traz oportunidades belíssimas para desenvolver-se cada vez mais em busca da realização. Mantenha a fé.

Câncer: Altos e baixos essa semana, tudo por conta da Lua Minguante que nos acompanha no inicio, mas que tende a dissipar essas energias de forma gradativa. Um certo incomodo pode chegar, mas por outro lado, chances de novidades no campo do trabalho equilibram essa vibe por aí. Saiba exercitar mais o ouvir em certos momentos.

Leão: Finalmente, você sente mais energia e vontade no seu campo profissional. Com o fim de Mercúrio Retrógrado, negociações e projetos voltam em seu movimento e trazem animação e boas novas. Júpiter chega por aí trazendo boa sorte e mais chances de destaque. Bora aproveitar.

Virgem: Essa semana, apesar de ainda mais lenta no início, te convida a se expandir um pouco mais e a olhar as coisas por outros lados. Bom momento para definir novos estudos, conhecimentos e até mesmo viagens – você estará mais determinada em querer crescer. Contudo, só espante pensamentos negativos essa semana, pois você precisa de ar para ir, não de medo pra te frear, ok?

Libra: Os astros continuam se movimentando lindamente para que você tente fazer algumas coisas diferentes para que tenha resultados diferentes. Não tenha medo de deixar pra tras o que não te agrega mais, libriana. Júpiter em seu setor de transformação te convida a tirar os ensinamentos mais incriveis de situações que já se encerraram em sua vida.

Escorpião: Depois de dias com Mercúrio trazendo dificuldades em sua comunicação e relacionamentos, é momento de se abrir. Júpiter abençoa seus passos e traz oportunidades boas de novos contatos, parcerias de trabalho e novidades no amor. Se mantenha focada em seu crescimento, pois o Universo está te dando boas surpresas essa semana.

Sagitário: Para os próximos dias, sua rotina e trabalho diário ganham novas energias e você pode sentir a necessidade de querer um pouco mais do que já tem – mas, tudo certo, o movimento é de expansão mesmo. Novidades e novos ganhos podem chegar essa semana. Se estiver vibrando na frequência do amor, alguém especial pode atravessar seu caminho por onde menos espera.

Capricórnio: Com o fim de Mercúrio Retrógrado, você se sente mais focada e determinada a fazer o que deixou parado por um tempo. Tudo graças ao planeta da boa sorte que se encontra em seu paraíso astral e traz novas energias de realização. Cuidado, apenas, para não seguir sem olhar para o lado, pois tanta energia e criatividade podem te impulsionar e você acabar esquecendo de outras prioridades.

Aquário: Plutão segue retrógrado por aí realizando transformações, das mais pesadas, aliás. Contudo, tudo isso vem te preparando para enxergar cada vez mais algumas potências e oportunidades que não estava conseguindo ver antes. Essa semana te traz chances reais de se destacar em tudo que faz, desde que você deixe, de vez, certas coisas para trás.

Peixes: Os próximos dias te oferecem novidades boas em seu campo financeiro, o que enaltece tudo que vem construindo e batalhando. É hora de aproveitar um pouco o resultado de tanto esforço e dedicação. Os dias são favoráveis também para viagens curtas e rápidas – estes momentos podem servir de grande valia energética, se você se permitir. Aliás, permita-se é a sua palavra desta semana.