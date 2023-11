Horóscopo da semana: previsões de 06 a 12/11

É hora de deixar de lado o que não precisamos mais carregar, e aproveitar as chances de crescimento que chegam com a entrada de Mercúrio em Sagitário! Faça seus pedidos e lance-os com fé para o Universo. Vamos ao horóscopo da semana?

Horóscopo da semana para todos os signos

Áries: Os próximos dias trazem certa leveza em suas decisões. Mesmo com muitas responsabilidades, você saberá tirar de letra qualquer entrave que surgir. Com Vênus chegando em seu setor de relacionamentos, o amor segue em alta, com chances de renovar com harmonia e paixão o que você está vivendo. Para quem estiver buscando, a sociabilidade será uma grande aliada neste período.

Touro: Os próximos dias serão de planos na mesa e atitude para segui-los. Com a chegada de Vênus em seu setor de rotina e trabalho diário, o Universo renova as chances de ganhos extras e de trabalhos que façam seu coração vibrar. Além disso, Mercúrio abençoa seu setor de regeneração, trazendo movimento a assuntos parados e estagnados. Heranças e acordos na justiça são beneficiados.

Gêmeos: Com a saída de Saturno Retrogrado em seu setor de propósitos, sua carreira finalmente deslancha e novidades e mudanças positivas não estão descartadas. Vênus entra no setor mais positivo do seu Mapa, o que te oferece boas energias em seu magnetismo pessoal e romances. Aproveite as vibes para enaltecer seu poder pessoal.

Câncer: Semana boa para refazer seus planos, com as bênçãos de Saturno, que promove uma expansão em tudo que te interessa – e no que pode encontrar seu caminho também. Vênus chega em seu setor de passado e de família trazendo momentos agradáveis e de muita harmonia com os mais próximos.

Leão: A semana começa com a Lua Minguante em seu signo trazendo um pouco mais de introspecção e reflexão das decisões e sentimentos passados. Utilize essa energia para transmutar o que você ao deseja mais carregar. Mercúrio entrando no ponto mais positivo do seu Mapa no final da semana traz boas perspectivas para sua carreira, com criatividade em alta, movimento e muita disposição.

Virgem: Com as bênçãos de Saturno, que deixou o modo retrogrado em seu setor de relacionamentos, as conversas e decisões voltam a ficar mais fáceis de lidar. Além disso, novos degraus em uma relação já existente podem fazer parte da sua realidade. Vênus sai do seu signo e entra em seu setor de dinheiro, trazendo boas perspectivas para ganhos e promoções.

Libra: Com a chegada de Vênus em seu signo esta semana, você recebe a renovação do seu planeta regente, o que te oferece oportunidades boas de novos encontros, disposição e transmutação do que não necessita mais. Seu poder pessoal ganha novos ares e a autoestima melhora consideravelmente. Só tome cuidado com certas intrigas de pessoas próximas.

Escorpião: O Sol continua reinando absoluto em seu signo, promovendo novas estradas e caminhos para suas transformações. Mercúrio sai do seu signo e migra para o seu setor de dinheiro, trazendo movimento e dinamismo para seus trabalhos e ganhos. Há chances favoráveis de melhora neste setor. Cuidado, apenas, com certas teimosias para lidar com as questões praticas e cotidianas.

Sagitário: O período ainda pede economia de energia, para que você ao se sinta sugada. O momento pede calma em suas escolhas – não precisa fazer tudo com impulso. Mercúrio faz seu transito para o seu signo, oferecendo a você boas energias de movimento. As questões cotidianas ganham novos ares e você pode sentir as coisas correndo demais. Não esqueça de parar um pouco para fazer o que ama.

Capricórnio: Seu regente, Saturno, deixou o movimento retrogrado e você sente essa melhora em sua energia e, principalmente, nas suas cobranças pessoais. O momento é favorável para novos estudos e conhecimentos que possam agregar em seu trabalho e carreira. Falando em carreira, a semana oferece boas novas neste setor, com chances de reconhecimento e destaque por algum trabalho ou projeto.

Aquário: Suas finanças ganham novo folego e você pode respirar aliviada. Há chances de aumento de trabalho e ganhos por agora, esteja atenta às oportunidades que surgirem. No campo dos relacionamentos, é momento de transmutar o que você não quer carregar mais. A Lua Minguante neste setor pede renovação de ciclos e energias.

Peixes: A semana começa com a corda toda, já que Saturno voltou ao movimento direto em seu signo. O momento pede responsabilidade com suas escolhas e decisões. Questões de passado ganham movimentos positivos para serem resolvidos com destreza e harmonia. E na carreira, movimentos importantes podem trazer oportunidades e perspectivas de mudanças. Esteja atenta.

