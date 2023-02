Horóscopo da Semana: Vá em frente, mas com cautela

A semana entre 06/02 e 11/02 já começa com um pedido importante dos astros: vá em frente, mas com cautela em suas ações. Este, aliás, é um conselho que serve para todo o período, já que a paciência será a maior virtude para trilhar novos e prósperos caminhos. Vamos ver o que o Horóscopo Semanal reserva para o seu signo?

Áries: A semana começa com força total em todos os seus compromissos. Demandas de trabalho, projetos e novas ideias fazem parte dos seus próximos dias, não tenha medo de assumir riscos e de tentar. A carreira está no ponto alto e o final de semana pode trazer novas perspectivas para quem anda buscando soluções.

Touro: A semana começa com a vibe da Lua em seu setor de autocuidado e autoestima e muito do que você precisa solucionar está em certas atitudes que você não toma. Não exagere tanto em detalhes que não são importantes agora, foque em se surpreender com as possibilidades que transitam em sua vida.

Gêmeos: A semana começa com algumas pendências em casa, movimento necessário para organizar melhor sua rotina e sua vida no geral. O meio da semana traz novidades, um recomeço está a caminho. Tanto na vida pessoal, quanto na profissional, abra-se para as possibilidades.

Câncer: A semana, apesar de deixar você um pouco perdida no início, pode trazer a luz que precisava sobre uma situação que te parecia sem saída. Mercúrio e Plutão se encarregam de encerrar algumas questões para que você tenha luz sobre o que realmente é importante. A lua do fim de semana encerra um ciclo importante, abra-se para o novo.

Leão: A semana começa com a sua energia alta, leonina, já que a Lua Cheia trouxe a magia da manifestação. Não deixe pensamentos limitantes de tomarem esta semana. Mercúrio faz seu trajeto no sábado para seu setor de relacionamentos e há movimentos à vista. Permita-se encontrar e ser encontrada.

Virgem: A lua transita em seu signo no início da semana te deixando um pouco mais reclusa e interiorizada com seus pensamentos e sentimentos. Permita-se colocar na balança toda essa energia e tirar o máximo proveito de tudo. No decorrer dos dias, sua vontade de vivenciar os efeitos desta auto análise estarão mais evidentes. Você chegará a conclusão de quem sim, quem não e quem nunca.

Continua após a publicidade

Libra: A semana é de agitação e sociabilidade. Porém, não se perca em tantos compromissos. Você estará mais atenta em aproveitar o máximo tudo que estiver disponível para você e isso inclui conhecer novos lugares e pessoas. No fim da semana, a lua em seu signo te deixa um pouco mais em dúvida de alguns caminhos a percorrer, mas é uma questão de tempo até que a resposta apareça.

Escorpião: Semana de altos e baixos emocionais, mas você entenderá o motivo em breve. Seguir em frente sempre está em seus planos, mas não se esqueça de fechar portas antes do recomeço. Trabalho e novidades desta área estão favorecidas, você se encontra em nova fase e isso pode te dar nova energia. O fim de semana, com a Lua em seu signo, te coloca em certa catarse, mas com propósito tende a ficar mais leve. Permita-se sentir

Sagitário: Com a união de Mercúrio e Plutão, novidades e reorganizações em sua vida financeira te deixam em melhor sintonia com suas obrigações e novas perspectivas. Você estará mais atenta com demandas e soluções, o que pode gerar excelentes oportunidades. É um bom momento também para novos conhecimentos e estudos. Arrisque-se e concentre suas energias.

Capricórnio: Semana de querer se resolver de uma maneira mais organizada e planejada, Caprica. Não tenha receio de mudar planos e maneiras de ver o que precisa com um pouco mais de realismo. A união de Mercúrio e Plutão chega trazendo novidades, algumas inclusive de passado que porventura não faziam mais parte dos seus planos.

Aquário: Com a energia alta em seu signo esta semana, você estará mais atenta em promover as mudanças que precisa. Transformações, recomeços e novas jornadas te aguardam. No final da semana, Mercúrio chega em seu signo trazendo mais energia com grandes chances de conseguir manifestar o que deseja para o futuro.

Peixes: A semana começa com um olhar mais determinado e organizado em sua vida sentimental, com novas possibilidades de envolvimentos e relacionamentos. Não bloqueie situações da sua vida por medo ou receio de perdas – concentre-se em viver o que precisa. A resposta que você busca pode estar na decisão que você não toma.