Horóscopo da semana: Mercúrio Retrógrado traz alguns desafios

O novo mês começa com o primeiro Mercúrio Retrógrado do ano, causando alguns imprevistos e atrasos – mas não se desespere: é chegado o momento de crescer e mudar suas relações para melhor. Saiba o que esperar no horóscopo da semana.

Horóscopo da semana para cada signo

Áries: a semana começa com Mercúrio ficando retrógrado em seu signo, o primeiro do ano. Toda cautela com a comunicação, já que podem acontecer algumas interpretações equivocadas. Objetivos e planos entram em modo suspenso, pois o período pede análise dos caminhos a seguir. No meio da semana, Vênus entra em seu signo também, promovendo renovação da autoestima e do amor. Contudo, romances passageiros estão mais indicados a acontecer.

Touro: a primeira semana de abril traz as energias de Mercúrio Retrógrado promovendo uma confusão nos sentimentos. O período é necessário para fazer análises internas do que deseja mudar e regenerar. A Lua Minguante também aporta em seu setor de crescimento e expansão e faz uma pausa em projetos grandes e de longo prazo. Os próximos dias pedem autocuidado e equilíbrio interior para seguir adiante.

Gêmeos: abril começa com as energias do seu regente, Mercúrio, ficando retrógrado, o que causa uma pausa em projetos futuros. O momento pede análise do trajeto – o que você deve mudar ou alterar para chegar onde deseja? Porém, com a chegada de Vênus no mesmo setor, há um indício de que faça essa análise com mais calma. Priorize seu amor próprio antes de tomar decisões.

Câncer: a semana começa com a Lua Minguante em seu setor de relacionamento, trazendo interiorização e reflexão. O momento é de mais carência e você pode exigir um pouco mais do seu parceiro romântico. É necessário filtrar as emoções e se colocar de forma responsável para resolver também o que é de sua parte. Parcerias no trabalho podem causar certo desconforto, sobretudo com ideias e projetos que trazem imprevistos.

Leão: Mercúrio Retrógrado e Vênus chegam em seu setor de crescimento e expansão e trazem uma pausa para projetos e viagens. O momento é de analisar a rota e buscar por caminhos mais certos a seguir. Não encare os imprevistos como problemas, sobretudo porque este período traz soluções também. Tente o exercício de soltar para que o Universo te surpreenda com coisa melhor.

Virgem: o seu planeta regente, Mercúrio, fica retrógrado em seu setor de mudanças, estabelecendo alguns atrasos e imprevistos. Você poderá se deparar com questões que parecem difíceis de serem resolvidas, mas tente utilizar essa energia para reorganizar o que precisa. Um trabalho ou oportunidade que considerou encerrado pode voltar a fazer parte dos seus planos.

Libra: Vênus e Mercúrio Retrógrado aportam em seu setor amoroso, promovendo certo descontentamento e ansiedade. Ao mesmo tempo que você está disposta a promover mudanças, o período está pedindo cautela com a comunicação e a forma de expressar algumas situações. Conflitos chatos, mas passageiros, estão no horizonte essa semana – cuidado com os ímpetos.

Escorpião: assuntos relacionados à família e ao relacionamento fazem parte da sua semana com devido destaque. Isso porque algo relacionado está prestes a vir à tona e você vai poder tomar suas decisões e tirar suas conclusões. Tente enxergar além do que realmente vê – a intuição e a espiritualidade podem te ajudar a olhar para questões que não está conseguindo de maneira mais assertiva. Tire o ego de lado e promova melhorias daqui para frente.

Sagitário: a Lua Minguante acontece em seu setor financeiro, trazendo alertas. Cuidado com falsas ilusões de investimentos, compras e vendas – não aja por impulso ou por algum desequilíbrio emocional. O momento pede reorganização das contas. Mercúrio Retrógrado e Vênus chegam no setor mais positivo do seu Mapa te convidando a olhar um pouco mais para si mesma – autocuidado e autoestima devem ficar em prioridade agora.

Capricórnio: com a Lua começando a semana em seu signo, você tende a ter mais momentos de interiorização e reflexão. Equilibre sua semana com práticas de bem-estar e relaxamento, para que suas emoções encontrem equilíbrio. Mercúrio Retrógrado traz questões de casa, família, parentes e lar para serem solucionados. Mudanças estão a caminho.

Aquário: com a semana começando na energia de Mercúrio Retrógrado, todo cuidado é pouco com questões ligadas à comunicação. Palestras, apresentações e tudo que for solucionado e dê para ser alterado, é melhor que faça, para evitar imprevistos e conflitos. Uma viagem pode acontecer, mas os detalhes precisam ser analisados e certificados. Vênus e Plutão promovem uma grande mudança em seus relacionamentos. Abra-se para o novo.

Peixes: a semana traz Mercúrio Retrógrado em seu setor de dinheiro, promovendo imprevistos e atrasos. Porém, use essa época para fazer os ajustes que precisa, sem deixar com que ímpetos aconteçam. A semana traz também a Lua Minguante, que atinge seu signo no final da semana, e promove uma quietude dos sentimentos. Se dê um tempo para pensar e colocar as emoções nos lugares.

