Muito prazer, eu sou a Helena!

Helena Galante é redatora-chefe de CLAUDIA, Boa Forma e Bebê.com.br. Criadora do podcast Jornada da Calma, acredita que, com amor, nada neste mundo vai nos parar.

É uma alegria começar 2022 nesse espaço seguro de troca e cumplicidade que tantas mulheres incríveis ajudaram a construir em CLAUDIA desde 1961. Acredito no poder de uma conversa aberta, então gostaria de começar te contando algumas coisas importantes sobre mim.

Tenho uma relação de amor e admiração pelo jornalismo da Editora Abril. Comecei aqui há 15 anos, na redação da Veja São Paulo, onde me dediquei com paixão à gastronomia e à cultura. Lá criei o podcast Jornada da Calma, um programa de entrevistas que vai ao ar toda segunda para nos lembrar que é possível viver com menos correria. Mais recentemente, assumi a condução da Boa Forma, nossa revista 100% digital sobre bem-estar físico, mental e emocional. Agora, com o novo desafio de liderar todo o núcleo feminino, preciso abrir meu coração: fiquei intimidada.

Olhei ao redor, porém, e só encontrei motivos para confiar. Observei a firmeza com que Alinne Moraes defende o que acredita e encara suas próprias dúvidas, sem ceder à pressão social. Observei a desenvoltura com que mulheres lideram fundos de investimento. Observei as escritoras profissionais e amadoras que nos ensinam a colocar no papel tudo o que queremos e nunca evitar o que sentimos .

Observei a dedicada equipe de CLAUDIA, mas foi quando observei você, querida leitora, é que tudo fez sentido.

Nós não estamos sós – e só por isso nada no mundo vai nos parar. Vamos com amor e com calma, mas vamos!