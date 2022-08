Mais uma noiva inspiradora e casamento polêmico em “Pantanal”

O que o casamento da jornalista Érica (Marcela Fetter) que “quase” aconteceu no capítulo de ontem na novela Pantanal, tem em comum com os demais que aconteceram na trama? A resposta é: muito drama, suspense e um vestido de noiva inspirador. A linda peça usada pela personagem ontem está dando o que falar, principalmente no universo das noivas de plantão, porque Marie Salles, a figurinista da novela escolheu algo bastante distante das demais personagens que também se casaram no capítulo 100, como a “onça” Juma Marruá (Alanis Guillen) e sua fiel amiga Muda (Bella Campos). Sem o apelo de um casamento no meio do Bioma Pantanal, Marie escolheu para a personagem de Marcela um modelo clássico.

A peça escolhida foi da marca espanhola Rosa Clará, conhecida mundialmente e desejada por noivas do mundo inteiro, que veio a pedido da equipe de figurino liderado por Salles direto de Salvador de uma loja de luxo para a novela. “Como era um casamento tradicional, eu queria um vestido clássico todo em renda, com uma tiara em brilhante, o único brilho no look todo. Eu queria uma noiva tradicional”, ressalta Marie. Por causa da cena do casamento de ontem, a novela bateu 34 pontos de audiência e 54% de participação, porque todos queriam ver o vestido escolhido para a personagem de Érica, que teve como referência de busca a peça que a duquesa de Cambridge, Kate Middleton usou em seu casamento com o príncipe William em 2011, assinado pelo ícone da moda Alexander MacQueen, que custou na época cerca de 500 mil dólares.

Segundo o estilista Charles Hermann, sócio proprietário do Victoria Alta Costura, um dos maiores Ateliês de noivas e festas localizado em Moema em São Paulo e que tem os vestidos assinados por ele, esse modelo de vestido usado na novela é clássico e bastante procurado pelas noivas. “É um vestido clássico, com corte de saia realmente bem parecido com o da Kate, com um projeto visual das mangas que se parecem por serem de renda, e o colo com transparência e decote em V nas costas. Eu posso dizer que a Érica tem o estilo de uma princesa mais moderna e uma noiva mais clássica”, explica.

Todas essas escolhas têm a ver também com o ambiente onde o casamento aconteceria na novela. O cenário foi uma igreja tradicional na capital paulista se tratando de uma família tradicional e da alta sociedade de São Paulo. “É uma noiva que inspira muito, assim como a duquesa de Cambridge e também outras princesas no mundo todo. Aqui no Ateliê são modelos bastante procurados pelas nossas clientes e serão por muito tempo ainda, porque se tornam clássicos que fazem sempre as noivas sonharem, e por isso, a cena da novela de ontem foi tão aguardada e agora consagrada, porque é uma peça que inspira outras noivas e é uma referência de estilo dentro do segmento”, finaliza Hermann que também já vestiu celebridades como Juliana Paes, Neymar, Gabriela Duarte, Deborah Secco e Gaby Amarantos. O vestido usado pela atriz Marcela Fetter em “Pantanal” custa R$10,2 mil para locação e para compra tem um valor aproximado de R$23 mil reais.