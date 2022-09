Bolshoi se apresenta em SP com bailarinos brasileiros da Ópera de Kazan

Neste final de semana, São Paulo recebe o Balé Giselle durante a Temporada de Dança do Teatro Alfa. Nos dias 10 e 11 de setembro a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil apresenta a remontagem e produção do espetáculo para a Escola Bolshoi do mestre russo Vladimir Vasiliev. O balé, principalmente em seu primeiro ato, requer um grande desempenho cênico dos bailarinos, e quase todo o enredo é transmitido ao público por meio da dramaturgia.

“É uma experiência importante para formação profissional dos nossos alunos, é uma oportunidade para o público de SP conferir o trabalho da Escola Bolshoi, que tem colaboração artística internacional e, principalmente, foco social. Um dos propósitos que cada criança da Escola Bolshoi tem, por meio de seu esforço, estudando de forma gratuita em Joinville, é conseguir uma vida melhor e seguir a carreira que deseja”, explica Pavel Kazarian, diretor Geral da Escola do Teatro Bolshoi do Brasil.

Cerca de 80 bailarinos compõem o elenco, de uma obra com quase 200 anos de história e uma das preferidas de Companhias de Balé do mundo inteiro. Para representar os protagonistas do Balé no Teatro Alfa neste fim de semana, a Escola Bolshoi recebe Amanda Gomes e Wagner Carvalho, formados pelo Bolshoi Brasil e atualmente Primeiros Bailarinos da Ópera de Kazan da Rússia. Ambos trazem a experiência de dançar essa obra em palcos internacionais sendo ambos bailarinos premiados em competições de dança do mundo.

“A presença de Amanda Gomes e Wagner Carvalho, dois solistas formados no Bolshoi Brasil, é uma prova que os sonhos se tornam realidade”, ressalta Pavel. Para Wagner, é especial estar dançando em palco brasileiro junto com a Escola que proporcionou a posição que possui hoje. “Participar do espetáculo com a Escola Bolshoi vai ser um prazer enorme. A Escola, além de ser o lugar onde me formei, é como se fosse uma casa para mim. Vai ser uma honra poder, junto com todo o elenco, representá-la nessas apresentações na cidade de São Paulo, com um balé tão tradicional e desafiador”, expressa Wagner.

Amanda Gomes, que divide a cena com Wagner fora do país, estará junto com ele no Brasil em um momento bastante especial. “Estou muito feliz de dançar aqui no Brasil, ao lado da Escola Bolshoi, e dividir a minha arte no palco com os alunos da Escola e com essa plateia especial”, finaliza a primeira bailarina.

Sobre a história balé Giselle

No programa, Giselle, um balé romântico em dois atos com música de Adolphe Adam sobre um libreto de Vernoy de Saint-Georges e Théophile Gautier e Jean Coralli, com versão de Vladimir Vasiliev. O balé conta a história de uma camponesa chamada Giselle, que padece de uma desilusão amorosa após descobrir a traição de seu amor, um nobre disfarçado, e tem como destaque as Willis, espíritos de virgens que morreram antes de casar, que levam os homens à morte pela dança.