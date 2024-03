Bolshoi Busca Talentos em Campinas e faz apresentação com a Cia Jovem

Para quem dança e principalmente quer seguir carreira profissional, entrar no Bolshoi é um sonho! Desta vez, a Escola do Teatro Bolshoi realiza na cidade de Campinas, no dia 21 de março, uma pré-seleção para novos alunos, uma oportunidade para estudar na única filial da Escola no mundo localizada em Joinville (SC).

Na pré-seleção, profissionais do Bolshoi analisam as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biótipo.

Como se inscrever

Podem participar crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 17 anos (seguindo o ano de nascimento indicado nos editais da instituição), com e sem conhecimento em dança. Os testes acontecem na Rua El Salvador, 168 – Jardim Nova Europa, Campinas – SP e as inscrições até dia 19 de março no site da instituição.

“Já passaram pela Escola Bolshoi cinco alunos de Campinas que já estão formados. Inclusive, entre eles temos três irmãos, dois deles dançam no exterior, na Turquia e Rússia e outro aqui no Brasil. Temos também a Nayla Ramos que hoje é professora na Escola Bolshoi, e atualmente temos quatro alunos que vieram de Campinas que estão em formação”, informa porta-voz da Escola de Joinville.

Como funciona a avaliação

Para os candidatos com experiência em dança, a avaliação ocorre por meio de uma aula específica, na qual os profissionais do Bolshoi analisam a habilidade dos participantes em executar exercícios básicos nas barras, no centro e, para as candidatas femininas, no uso de sapatilhas de ponta.

Quanto às crianças que ainda não dominam a arte da dança, o teste é lúdico, envolvendo atividades como saltar, tocar os pés sem dobrar os joelhos e outros exercícios pertinentes ao desenvolvimento da dança. Através desses movimentos, os avaliadores analisam as habilidades das crianças para assimilarem o Método Vaganova, utilizado no ensino de dança clássica na Escola Bolshoi.

“Estamos felizes em realizar a pré-seleção em Campinas. Queremos selecionar talentos locais que terão a oportunidade de se tornarem alunos da Escola Bolshoi. O estado de São Paulo é um celeiro de talento e estamos ansiosos para ver o que essas crianças e adolescentes tem a oferecer e principalmente transformar vidas por meio da arte e educação” – comenta Sylvana Albuquerque, Coordenadora das Audições da Escola Bolshoi.

Os aprovados na pré-seleção avançam para a última etapa do processo de admissão, realizada em outubro, na cidade de Joinville/SC, onde disputam uma vaga para o curso de Dança Clássica na Escola Bolshoi.

As inscrições para a pré-seleção podem ser efetuadas até o dia 19 de março no site da Escola Bolshoi, com uma taxa de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Candidatos de todo o Brasil e principalmente de Campinas e região podem participar, a pré-seleção é aberta para todos que cumprirem o edital. Aqueles que estudam na rede pública, que tenham comprovante de matrícula, podem entrar em contato com a Escola Bolshoi pelo e-mail producao4@escolabolshoi.com.br para solicitar a isenção da taxa de inscrição.

O edital completo, com ano de nascimento para os candidatos e informações, está disponível no site da Escola Bolshoi.

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil disponibiliza para o mercado de trabalho da dança não só bailarinos com formação de qualidade, mas também pessoas conscientes do seu papel na sociedade.

A Escola já formou 455 bailarinos e 71% atuam na área da dança pelo Brasil e exterior. A empregabilidade relaciona-se com a realidade de todo e qualquer profissional. Atualmente os jovens formados no Bolshoi Brasil atuam em 25 países e em cinco continentes.

Cia. Jovem Bolshoi Brasil faz apresentações em Campinas

Para quem não quer perder a oportunidade de assistir o Bolshoi no palco com repertórios inesquecíveis, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil está em turnê de espetáculos pelo país e nos dias 23 e 24 de março, chega em Campinas, São Paulo.

O espetáculo Gala Bolshoi será apresentado pelos bailarinos da Cia. Jovem Bolshoi no Brasil, no Teatro Municipal Castro Mendes. Aberto ao público em geral, as apresentações contam com apoio e Realização de Instituto Cultural Desterro e o Patrocínio do Ministério da Cultura e Porto Seguro.

O espetáculo de Gala Bolshoi, com duração de 1h30, apresenta coreografias clássicas e contemporâneas dos mais aclamados balés. Os Bailarinos interpretam trechos memoráveis de obras como “Quebra-Nozes”; “Don Quixote”, “O Corsário” entre outras. O segundo ato é composto pelo Ballet Carmen, que teve sua estreia em 2023 na Escola Bolshoi e agora está no repertório da Cia Jovem.

A versão é coreografada por William de Almeida, e foi inspirada no homônimo do escritor Prosper Mérimée, e tem sua história conduzida pela música de Georges Bizet.

Carmen é uma mulher espanhola forte e ousada para sua época. A obra, reflete uma visão complexa e profunda dos contrastes internos da própria vida. Representa a liberdade de acolher e cumprir o seu próprio destino, com base no fluxo de seus instintos e não em idealismos abstratos. Ambientado na Espanha do século XIX, o ballet segue a jornada de conflitos, amor, desejo e ciúme que se desenrolam na vida da personagem. Carmen tem uma narrativa repleta de emoção e intensidade que promete encantar o público.

Quem abre os espetáculos do Bolshoi em Campinas é a Solidariedança Associação de Arte e Cultura, fundada como Associação em 2008 e referência no trabalho de popularização da arte, que tem o maior grupo de dança artística em cadeira de rodas do país.

A Solidariedança nasceu da Fisioterapeuta e Bailarina Cintia Lima, que inicialmente tinha a intenção de tornar a clínica de reabilitação neurológica, uma rotina mais suave e prazerosa. Criando uma nova oportunidade e possibilidade de gerar movimento e explorá-lo sem a pretensão de ser “perfeito”, mas de ser real, nas suas emoções, sensações e impressões, transformando movimentos estereotipados em arte, e deficiência em potencialidades.

“O Solidariedança nasceu de um sonho. O de tornar o dia-a-dia de uma clínica de fisioterapia mais leve, uma rotina de prazer”, explica Cintia.