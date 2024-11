A bailarina Ana Botafogo tem novos projetos na sua trajetória no balé

Dando passos ainda mais altos na sua trajetória como bailarina, Ana Botafogo celebra o novo momento preparando o seu primeiro documentário e lançando sua marca de roupas de balé. O projeto audiovisual, que ainda está em fase de produção, vai falar sobre a vida da artista brasileira que lutou para popularizar a dança clássica ao longo da sua carreira.

Já a coleção, assinada pela também bailarina premiada Priscilla Yokoi, traz às profissionais da dança roupas que unem estilo e conforto durante as suas aulas e ensaios de balé.

O lançamento da linha foi realizado durante evento no Rio de Janeiro (RJ), na Maison que leva o seu nome, e no dia 01 de novembro na capital paulista com aulas de masterclass ministradas por ela e Priscilla no Estúdio Broadway da diretora Fernanda Chamma.

“A ideia do documentário surgiu de uma cineasta que quer falar da popularização do balé no Brasil. A produção ainda está no início e tem sido feita através de muito material que já existe sobre a minha carreira que reúne arquivos, coberturas e entrevistas”, revela Ana Botafogo, Primeira Bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A previsão é de que o documentário esteja disponível até o ano que vem. Em 2021, foi lançada a biografia da artista “Ana Botafogo: palco e vida”, — a obra foi escrita pelo pai dela.

Paralelamente, Ana Botafogo aposta no mercado da moda para expandir a sua relação de vida com a dança clássica. A linha “Ana Botafogo por Priscilla Yokoi” oferece roupas que refletem a sua própria identidade e experiência como bailarina e professora.

“A coleção varia entre azul, vinho, preto e rosa. Eu mesma escolhi as cores pensando na combinação delas com qualquer acessório. Temos calças, collants e tops. Os tecidos são confortáveis, fáceis de usar e de serem lavados. A Priscilla entendeu tudo o que eu queria e criou exatamente o que eu idealizei: uma linha de roupas perfeita para bailarinas. Ficou a minha cara e eu estou muito feliz com o resultado!”, destaca a bailarina Ana Botafogo.

“Eu sempre tive a Ana Botafogo como referência na minha carreira, e poder desenhar e assinar a marca dela em parceria com a Priscilla Yokoi Store é uma honra. Tudo foi feito em cima da personalidade da Ana, e estamos felizes com o resultado”, destaca Priscilla Yokoi, bailarina brasileira premiada dentro e fora do país.

Além dos projetos futuros, Ana Botafogo têm realizado trabalhos ministrando aulas e palestras pelo Brasil. “Tenho uma escola de dança onde atuo como diretora artística, e uma loja de artigos de dança multimarcas chamada ‘Ana Botafogo Maison’. Viajo muito pelo Brasil estimulando os jovens e me inteirando sobre o ensino da dança e do balé no nosso país. Neste momento, estou fazendo um curso de pós-graduação sobre a pedagogia na dança também. Em novembro, estive novamente em cena com o repertório de ‘Les Sylphides’, de Michel Fokin, em São Paulo”, finaliza.

CLAUDIA conversou com a primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro sobre seu atual momento, confira:

Qual o diferencial da minha marca dentro do mercado da dança?



Ana Botafogo – Escolhi ter uma coleção prática, confortável, com material confortável para as minhas aulas e ensaios de balé. Havia uma cobrança muito grande dos alunos de balé pedindo por roupas de ensaio com a minha marca. O diferencial da marca no mercado da dança parece estar fortemente ligado à minha própria identidade e experiência como bailarina e professora.

O fato de ter criado uma coleção com foco em praticidade, conforto e facilidade de uso e lavagem, aliada ao seu reconhecimento no meio da dança, confere autenticidade à marca. As cores e modelos refletem seu gosto pessoal e as necessidades que você mesma identificou em suas aulas, o que reforça a conexão com o público-alvo.

Como você escolheu as cores tecidos e modelos?

Ana Botafogo – São as cores que eu gosto e que combinam com qualquer acessório. Azul, vinho, preto e rosa. Os tecidos tanto das calças, colants e tops são feitos de tecidos confortáveis e fáceis de usar, de serem lavados e usados. Os modelos surgiram através de conversas com a também bailarina Priscilla Yokoi que assina as peças.

Ela me orientou, criou e são também modelos básicos: há colants sem manga, com manga e com gola e costas de fora. A calça-bailarina, eu uso muito hoje em dia porque sou professora e dou muitas aulas com calça bailarina. Entre as peças também temos tops e saias. A coleção tem a minha cara, e é muito confortável, eu fiquei feliz com o resultado ela.

Como tem sido a receptividade das bailarinas já que você é uma inspiração para elas? E como foi em Joinville no Festival?



Ana Botafogo – Em Joinville foi tudo maravilhoso! Além disso, a receptividade positiva, especialmente no Festival de Dança, demonstra que a coleção está atendendo a uma demanda específica das bailarinas, tanto jovens quanto adultas. Essa combinação entre ser uma figura inspiradora e oferecer produtos práticos e de qualidade é um grande diferencial, além de mostrar como sua trajetória profissional influencia diretamente o desenvolvimento da sua marca.

Você já lançou seu livro, e agora lançou sua marca, vem um documentário por aí também… Poderia falar sobre essas realizações?



Ana Botafogo – Sim, eu lancei um livro sobre a minha trajetória e, claro, sobre ter uma marca. Eu que estou sempre envolvida com a dança, é a ordem natural, e é esperado de quem teve sempre sua vida envolvida com a dança. O documentário ainda é muito embrionário, foi uma ideia de uma cineasta que quer falar um pouco sobre essa artista brasileira que trouxe a popularidade pra dança clássica no Brasil.

Sobre a gravação do documentário, poderia falar sobre ele?



Ana Botafogo – O documentário está sendo feito com muito material já existente, não só nas mídias, mas nas televisões e através de entrevistas que estão sendo feitas também. Será um documentário que falará sobre a vida de uma artista brasileira que lutou para popularizar a sua arte ao longo da sua carreira.

E falando agora sobre meus projetos atuais, eu diria que tem tido muito trabalho com a dança, seja ministrando workshops, palestras que vão desde o incentivo às bailarinas que o título é vida de bailarinas, como também palestras abordando outros temas sempre dentro da dança.

Tenho uma escola de dança onde atuo como diretora artística, tenho uma loja de artigos de dança multi-marcas que se chama Ana Botafogo Maison no Rio. Viajo muito pelo Brasil estimulando os jovens e me inteirando sobre o ensino da dança e do balé no nosso país. Neste momento estou fazendo um curso de pós-graduação sobre a pedagogia na dança. Recentemente estive novamente em cena com “Les Sylphides” de Fokine para a São Paulo Companhia de Dança.

